Poltava flames of war — обзор игрового автомата от казино Вулкан Неон обзор игрового автомата от казино Вулкан Неон В начале 18 века великая северная война велась между великими державами того времени. У нас здесь есть родная нить, потому что значительная часть боевых действий происходила на территории Речи Посполитой. Важным моментом многих лет столкновений была Полтавская битва в 1709 году, и эти пламена войны являются предметом полтавского игрового автомата - Flames of War от ELK Studios. Две державы встретились над Полтавой, русская армия Петра Великого и шведский король Карл XII. Россия победила, и для Швеции это был конец власти как державы. В онлайн-игровом автомате Poltava Flames of War от казино Вулкан Неон сражение происходит в густом лесу на реке Полтаве на 5 барабанах в 4 ряда. Здесь 40 линий выплат. Давайте не будем обманывать себя, это действительно война, в которой противником является казино и его деньги. С RTP 96,4% вы можете выиграть 180 000 кредитов. Важнейшими символами на коньках являются кавалерия, артиллерия и пехота, а также бонусный лев и дикая Полтава. Атака происходит слева направо. Особенности игры Полтавский дикий Ключевой битвой шведско-российского конфликта стала Полтавская битва, ставшая поворотным пунктом в боевых действиях. В память об этом создателе видео-слота «Полтавские пламена войны» они сделали Полтавский логотип диким символом. Он может заменить любой другой символ, кроме льва. К сожалению, это не связано с каким-либо дополнительным множителем, который увеличил бы нашу победу над силами казино. Марширующие катушки Специальная функция, которая активируется, когда весь барабан заполнен четырьмя символами: солдат, артиллерийская пушка или кавалерийский конь. Затем вы получите дополнительный спин, и на барабанах появится специальное расположение символов. Филиалы перемещаются вправо, чтобы создать более крупные и потенциально более впечатляющие выигрыши. Это продолжается до тех пор, пока армия не достигнет пятого барабана или следующий символ справа не будет добавлен в строй. К сожалению, мы не будем использовать The Poltava Wild для активации функции Marching Reels. Бонус льва Львы - опасные животные, в обычном режиме игры они охотятся только на трех средних барабанах. Один или два не представляют угрозы для казино. Настоящая битва начинается только тогда, когда на этих 3 средних барабанах появляются 3 опасных льва. Начинается бонусная игра Flames of War. Львы загораются, замерзают на своем месте и начинается 3 бесплатных спина. Это количество бесплатных вращений не особенно впечатляет для игроков, которые ожидают, что бонусные раунды умножат содержимое кошелька. Однако во время 3 бесплатных вращений львы получают особые способности. Во-первых, они превращаются в Wild. Во-вторых, каждый последующий Лев дает нам еще один ход и застывает в том месте, где он появился. В-третьих, они появляются на всех пяти барабанах. Стратегии ставок Возможно, Полтавское пламя войны - ваша первая встреча в казино. Стратегии ставок помогут вам выбрать правильную стратегию для видео-слотов, немного подсказку о том, как выбрать ставку. В зависимости от настройки каждый последующий спин будет увеличивать или уменьшать ставку. Вы можете выбрать вариант, при котором после пяти проигрышей или выигрышей ваша ставка будет автоматически увеличиваться или уменьшаться. Интересное и полезное дополнение от ELK Studios, которое есть в каждом их слоте. Выводы Игра в Полтавские Flames of War не изменит историю мира, но не сдастся, потому что эта битва может быть в первую очередь победой для вашего кошелька. Графика, анимация и саундтрек дадут вам захватывающий эпический игровой процесс, чтобы узнать всю силу азартной победы.