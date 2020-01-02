Кондиционеры, чиллеры и сплит системы Кондиционеры, чиллеры и сплит системы Современный мир меняется быстрее, чем мы можем себе это представить. Еще недавно установка бытовых кондиционеров являлась чем-то особенным и даже экстраординарным, но уже сейчас это превратилось из атрибута небывалой роскоши в обязательный элемент обустройства каждого дома. Для жителей установка кондиционеров и сплит-систем от https://piterholod.ru/chiller.html давно уже является необходимостью, поскольку подчас очень сложно находиться в помещении с раскаленным сухим воздухом, наполненным пылью или автомобильными выхлопами.



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Сплит-системы. Кондиционеры, состоящие из компрессионного блока, выведенного за пределы квартиры или офиса и внутреннего блока. Такая система отличается бесшумностью работы и на настоящий момент представляет собой самую современную конструкцию бытового уровня по очистке и охлаждению воздуха.



Оконные кондиционеры. Очень просты в монтаже и использовании, поскольку состоят из моноблока. Благодаря такой конструкции он легко монтируется в оконный проем, обеспечивая приток свежего воздуха и регулируя его температуру.



Мобильные кондиционеры. Далеко не в каждом здании есть возможность для установки внешнего кондиционера, в таком случае лучшим решинием будет купить напольный кондиционер. Это позволит вам сделать атмосферу помещения максимально комфортной, не внося кардинальных изменений в планировку и внешний вид вашей квартиры или офиса.



Специалисты нашей компании также оказывают услуги по послепродажному обслуживанию и заправке кондиционеров



Специалисты компании НПП Питер Холод уверены, что установка бытовых кондиционеров - не роскошь, а средство комфортного существования, доступное каждому. Бытовой кондиционер в нашей компании могут купить не только жители столицы, но также и жители других городов.





