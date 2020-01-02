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Кондиционеры, чиллеры и сплит системы

Сегодня, 03:20

Кондиционеры, чиллеры и сплит системыКондиционеры, чиллеры и сплит системы

 

Современный мир меняется быстрее, чем мы можем себе это представить. Еще недавно установка бытовых кондиционеров являлась чем-то особенным и даже экстраординарным, но уже сейчас это превратилось из атрибута небывалой роскоши в обязательный элемент обустройства каждого дома. Для жителей установка кондиционеров и сплит-систем от https://piterholod.ru/chiller.html давно уже является необходимостью, поскольку подчас очень сложно находиться в помещении с раскаленным сухим воздухом, наполненным пылью или автомобильными выхлопами.

Большой опыт. Наша компания уже много лет успешно занимается продажей и установкой кондиционеров и современных сплит-систем самого высокого уровня. Купить и установить настенные кондиционеры в своей квартире может любой желающий.

Покупка за пару минут. Чтобы купить бытовой кондиционер вам необходимо просто позвонить нам по телефону. Специалисты НПП Питер Холод сделают всю остальную работу, не отнимая у вас лишнего времени и сил. Наши консультанты с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы и помогут подобрать именно тот кондиционер, который лучше всего подойдет для конкретных условий.

Грамотный монтаж и сервисное обслуживание. Специалисты компании НПП Питер Холод готовы не только помочь вам в выборе необходимого климатического оборудования, но также могут осуществить монтаж и послепродажное обслуживание техники. Установка сплит-систем проходит в максимально сжатые сроки, наши клиенты всегда довольны результатом.

Ассортимент компании включает в себя оборудование таких ведущих мировых производителей как: Hitachi, Daikin, Mitsubishi Electric, General Climate, Toshiba, а также многих других.

У нас вы можете как купить мульти сплит-систему с возможностью выбора множества дополнительных опций, так и заказать следующие разновидности бытовых кондиционеров:

Сплит-системы. Кондиционеры, состоящие из компрессионного блока, выведенного за пределы квартиры или офиса и внутреннего блока. Такая система отличается бесшумностью работы и на настоящий момент представляет собой самую современную конструкцию бытового уровня по очистке и охлаждению воздуха.

Оконные кондиционеры. Очень просты в монтаже и использовании, поскольку состоят из моноблока. Благодаря такой конструкции он легко монтируется в оконный проем, обеспечивая приток свежего воздуха и регулируя его температуру.

Мобильные кондиционеры. Далеко не в каждом здании есть возможность для установки внешнего кондиционера, в таком случае лучшим решинием будет купить напольный кондиционер. Это позволит вам сделать атмосферу помещения максимально комфортной, не внося кардинальных изменений в планировку и внешний вид вашей квартиры или офиса.

Специалисты нашей компании также оказывают услуги по послепродажному обслуживанию и заправке кондиционеров

Специалисты компании НПП Питер Холод уверены, что установка бытовых кондиционеров - не роскошь, а средство комфортного существования, доступное каждому. Бытовой кондиционер в нашей компании могут купить не только жители столицы, но также и жители других городов.

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