Семейные традиции

В каждой семье существуют традиции: у кого-то самые простые, а у кого-то целые семейные ритуалы. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как узнать историю своей семьи срочно? Если нет, то сейчас самое время!

Нужны ли традиции в семье?

Если вы думаете, что в вашей семье их нет, вы ошибаетесь. Самое банальное утреннее приветствие и пожелание спокойной ночи перед сном, подготовка к Новому году, праздничный ужин, празднование дней рождения – это и есть традиция.



Очень важное в семье – поддержка, помощь в трудную минуту, если семья дружная, то и традиции образовываются сами собой. Семья – это не обязательно кровные родственники, это могут быть близкие люди, связанные бытом, моральными принципами.



Каждый взрослый человек вспоминает свое детство и перед глазами всплывают яркие события, семейные праздники, совместные поездки, времяпровождение.



Что нам дают традиции в семье? Они воспитывают в человеке личность, дают чувство защищенности, особенно для ребенка, чувство сближения с членами семьи, а также стабильность, ведь события, праздники повторяются из года в год.

Какие бывают традиции?

Их очень много, но можно выделить совместные и специальные (индивидуальные).



Совместные традиции – празднование семейных праздников, дней рождений и это, наверное, самая первая традиция в жизни ребенка, которая является одной из самых важных, радостных и теплых. Походы в кино, прогулки по лесу, различные поездки очень сближают и доставляют массу удовольствия.



Обеды в кругу семьи, семейные советы, игры родителей с детьми, совместное выполнение домашних дел (уборка дома, приготовление обеда) – все это объединяет семью. Очень важно приобщать детей к взрослым делам, например, распределение семейного бюджета, обсуждение важных вопросов, что воспитывает ответственность в ребенке.



В разных семьях есть разные увлечения. Кто-то любит поспать по выходным, кто-то походы в лес с самого утра. Это и есть специальные традиции, которые подчеркивают индивидуальность каждой семьи.



Некоторые традиции складываются сами собой, а некоторые передаются из поколения к поколению.



Чтобы создать семейную традицию, нужно всего лишь придумать ее, узнать согласны ли ваши родные и воплотить ее в жизнь. Важно закрепить ее в семье, повторять из года в год.



Если вы хотите объединить свою семью, сблизить своих родственников, организуйте как можно больше традиций, больших и маленьких: тогда жизнь ваша и вашей семьи станет намного ярче, интереснее и насыщенней. В семье будет связь между поколениями.