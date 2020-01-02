букет из роз

Сегодня мы поговорим о традиционном и

популярном цветке, который называется роза.

Я расскажу, как правильно выбрать

, как понять, что она свежая, или полежала в

холодильнике около двух недель, как ее

правильно обработать, подрезать, поставить

на воду и в дальнейшем, как сохранять

свежесть розы в домашних условиях.

Выбирая розы необходимо смотреть в

первую очередь на плотность

бутона. Первое и самое важное

правило - чтобы бутон был очень

плотный, тугой, чтобы не распадался.

Это легко проверить: при нажатии, бутон никак

не деформируется. Если же он немного сминается и не совсем

плотный, это значит, что роза уже постояла

в холодильнике какое-то время. Возможно,

это даже 1- 2 недели.

Второе на что

нужно обращать внимание, это стебель цветка. Стебель должен быть без

повреждений, однородного

цвета. У разных сортов розы стебли

разного цвета: у некоторых более

древовидные, у других, более зеленые. Не должно быть никаких

повреждений, заломов и никаких коричневых

насечек. Это значит, что цветок хорошо везли,

хорошо напоили, и он достаточно долго

простоит у вас дома, при условии, что

бутон плотный. Также очень важный фактор,

это сохранность лепестков и внутренности

самого соцветия. Когда выбираете розы,

нужно смотреть на состояние лепестков. Для того что бы

<!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->лепестки должны быть без повреждений, заломов и темных пятен. Также на них не

должно быть никакой гнили и плесени. Если вы заметите

подобные изменения на бутонах, такие цветы ни в коем случае брать нельзя, потому что все это будет

распространяться моментально на другие

цветы которые находятся в букете.

Частое явление - ветровые лепестки. Пугаться

этого не стоит. Если даже вы покупаете

цветок в салоне, многие флористы оставляют данные

ветровые лепестки, так как они являются

некой защитой для всего бутона. Их можно легко удалить. Хотя многим нравится этот эффект

винтажности, который создают ветровые

лепестки. Темные розы, именно красные, бордовые, все насыщенные малиновые,

ягодные - такие розы стоят чуть

дольше чем светлые.

Еще один момент: не рекомендуется брать розы на очень длинном стебле. На

самом деле, это всего лишь маркетинговый ход и такие розы не простоят очень долго. Это связано с тем, что розы, которые подрезаны

достаточно коротко (около 25-30 см) простоят долго, так как они получают достаточное количество воды , которая доходит по стеблю очень быстро к бутону и он не вянет и не наклоняет свою голову.



В домашних условиях мы подрезаем острым ножом или секатором под 45 градусов, каждый день меняем воду и такие розы простоят очень долго.