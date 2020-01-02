Обзор игрового автомата Siberia

Когда Вы запустите видеослот Siberia, зайдя на сайт казино https://w24club.online/, то роскошный сибирский мир раскроется перед Вами. Здесь царствуют дикие звери, и человеку, чтобы выжить, приходиться иметь твердую волю, непоколебимый характер и некоторый азарт (который пригодится для охоты). На барабанах – довольно смешные символы, особенно повеселит игрок мужичок в шапке-ушанке и с ружьем. Без сомнения, каждый из нас хотел бы очутиться на лоне этой дивной и суровой природы. Ну а получать за это деньги – вдвойне будет приятно!

Русские просторы Сибири для выигрышей

Виртуальный аппарат Siberia разработан именно для отечественных участников, так как тематика сибирской местности порадует любого россиянина.



В виде музыкального оформления производители этого игрового слота предпочли расслабляющее щебетание птичек. Появление выигрышных наборов символов озвучивается приятными музыкальными ритмами и интересным изображением. Например, в качестве дикого символа здесь представлена шишка сосны, которая весело скачет по экрану. На самом деле, данный символ может дать участнику отличный выигрыш, повышая существующую ставку до 5000 раз. Этот солидный джекпот, без сомнения, Вас очень обогатит, и больше ни в чем не придется нуждаться долговое время.



В данном игровом слоте призовым символом, увеличивающим ставки участника от 5 до 50 раз, является значок в виде грозного сибирского медведя.



Что касается значка снежинки, то она обозначает здесь символ разброса, который дает возможность осуществить игроку бесплатный запуск барабана несколько раз. Количество вращений в этом случае определяется тем, какую именно снежинку предпочтет участник. Самое большое количество бесплатных спинов составляет 10. Знак нефтяной вышки приводит в действие мини-приз, в котором пользователю нужно указать какой-либо триггер на дисплее.



Это все, что касается особых значков. Однако, вместе с ними в игровой процесс включены такие хищники, как тигры, волки, мамонты, а также веселые охотники. Символы с видом сибирской природы тоже входят в набор.

Другие особенности

Уникальным образом сюда включена функция Gamble. Основная цель в ней- подобрать территорию для возведения нефтяного построения. Необходимо подобрать оптимальную месторасположение и сообщить о нем начальнику, в противном случае увеличить денежный приз вдвое не получится.



Что качается ставок в игровом автомате Siberia, то они составляют от $0.03 до $1 на любую из них из 20 активируемых игровых граф.