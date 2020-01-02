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Профессиональный видеомонтаж

Сегодня, 01:49

Профессиональный видеомонтажПрофессиональный видеомонтаж

 

Многие люди в наши дни обращаются к специалистам, которые снимают различные видеоролики. На самом деле подобные услуги необходимы не только блогерам и людям, которые снимают клипы на песни. Профессиональный оператор может также снимать различные торжественные и деловые мероприятия. Безусловно, мастерство, опыт и профессионализм видеогрофа очень важны, но не последнее место занимает и монтаж видеоролика. На самом деле, именно с помощью монтажа ролика можно решить огромное количество «ляпов» оператора. Сейчас есть множество агентств, которые способны предоставить нам услуги не только видеооператора, но и специалиста по монтажу. Если вы не знаете, каким агентством следует воспользоваться, то переходите по этой ссылке https://tz-rostov-video.ru/videomontazh/. Здесь вы ознакомитесь со всей командой специалистов, а также узнаете прайс на какие-либо услуги.

 

Монтаж видеоролика.

Конечно, монтаж видео — это достаточно кропотливая работа. Монтаж может быть нескольких видов, но об этом вы прочтете на сайте. Мы вам лишь немного расскажем о том, каким образом в целом специалисты монтируют видео. Итак, после того, как монтажер получает видеоролик — он неоднократно его просматривает для того, чтобы понять и прочувствовать общую атмосферу клипа. Неважно, какого формата видео: развлекательное, деловое, романтичное. Важно задать его правильный тон. Специалист по монтажу делает полную цветокоррекцию видео. С помощью этого действия можно изменить общую картинку. Например, снятый при дневном освещении клип может выглядеть так, будто снимался в вечернее время суток. Все это происходит из-за того, что специалист меняет композицию и играет с тенями.

 

Что сейчас в тренде?

Итак, если вы отсняли видеоролик и решили рассказать специалисту по монтажу о своих предпочтениях в обработке, то вам нужно знать, что сейчас в тренде. Люди разделились на два лагеря. Есть те, которые поддерживают максимальную естественность в кадре. Начиная от позирования и заканчивая обработкой фото или видео. Как правило, при естественной обработке допускается лишь небольшая ретушь, немного зернистости и совсем легкая коррекция цвета. Другие же люди убеждены в том, что чем больше красок, блесток, бликов — тем лучше. Так какую же обработку следует использовать? Здесь все зависит опять же, от формата вашего видеоролика. Если ролик деловой, то используйте больше темных, солидных сочетаний и уберите все помехи. Видео должно быть в офисном стиле. Многие деловые ролики снимаются в фильтре Ч/Б. Если вы снимаете для развлекательного блога — второй вариант с яркими красками — для вас.

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