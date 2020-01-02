Оператор на час

Вы удивитесь сколько людей удивляется тому, что люди хотят запечатлеть свою жизни на видео или фото, но самое удивительное, что, когда проходит время и эти же люди видят себя на видео и фото молодыми или на несколько нет моложе, как же они удивляются. Так вот. Если у вас не очень важно действо, то лучше просто вооружиться обычными смартфонами и снимать, снимать, а потом все объединить в одно видео. Но если вы хотите получить что-то более высокого качества, то, возможно, вам стоит обратиться к специалистам, один из которых - оператор видео.

В чем разница?

Скажите, в чем разница между съемкой на смартфон и профессиональной видеокамерой? Думаем, что вы удивитесь, но тут разница довольно глобальная, конечно, до профессионального кино даже третьего эшелона не дотягивает, но все же намного лучше. Во-первых, хотелось бы отметить разницу в качестве видео, так получилось, что современные смартфоны действительно могут снимать в хорошем качестве различное фото, но вот видео пока не дотягивает. Второй момент – это сценарий, но может показаться, что это просто снял, склеил и продал, но на самом деле небольшой сценарий поможет вам сложить довольно неплохой сюжет, так что тут вы можете как сами что-то придумать, так и положиться на специалистов своего дела.

Будь готов – всегда готов

И существует еще один довольно важный момент, которым профессиональные операторы любят похвалиться, а именно полная готовность. Согласитесь, когда вы снимаете что-то на камеру или на смартфон, то вы можете пропустить что-то интересное или увлекательное, что повторить на камеру будет невозможно. Так вот у вас это может получится заснять, а может не получится, а вот у профессиональной группы это однозначно получится, потому что они снимают все и всех причем постоянно. Понятное дело, что вам все отснятое время как бы не понадобиться, по причине не интересности, но и отказываться от него не нужно. Лучше всего хранить как оригиналы, так и официальную версию, то есть то, что захочется пересмотреть в близком кругу через десять лет и больше, а также хранить отредактированную версию, которую просто не стыдно показать гостям или более незнакомым знакомым. Конечно, решать вам кто и как будет снимать, но ведь всегда можно один раз нанять специалистов, чтобы потом сравнить со своей работой. Кстати, один момент, если вы возьмете на себя съемку, то кто будет вместо вас отдыхать?