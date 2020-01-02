Лечение молочницы

Если верить статистике, то каждая третья женщина в мире страдает от молочницы. Молочница — самое распространенное вагинальное инфекционное заболевание. Зачастую, молочница развивается у женщин после того, как они на протяжении длительного времени принимали антибиотики. Также, молочница может появится из-за обычных ежедневных прокладок, синтетического нижнего белья, и естественно не соблюдения гигиены. Нередки случаи, когда инфекция возникает и из-за гормональных сбоев. Каким образом следует осуществлять лечение молочницы? Что нужно делать при молочнице и когда обращаться к врачу? Насколько опасно это заболевание? - Эти и тысячи других вопросов женщины задают себе практически ежедневно и пришло время узнать ответы.

Когда начинать лечение?

Итак, если вы чувствуете, что у вас появилась молочница, то советуем вам не затягивать с началом лечения. В случае, если вы запустите лечение — может развиться рецидивирующий кандидоз, избавиться от которого будет намного сложнее. Необходимо помнить о том, что лечение молочницы — это работа, которую нужно выполнять поэтапно. Если ваши действия будут недостаточно системными и последовательными, то вы можете лишь ненадолго устранить симптомы молочницы, но не саму инфекцию. Также, помните о том, что лечение молочницы требует комплексного подхода. Недостаточно просто употребляять противогрибковые препараты. Необходимо после консультации с врачом приобрести также такие препараты, которые нормализуют флору во влагалище.

Полезные рекомендации.

Конечно, лечение молочницы может происходить не только с помощью современных медицинских препаратов. Многие девушки и женщины справляются с таким недугом благодаря различным народным методам. Так, например, очень популярно при молочнице спринцевание, при котором используются отвары ромашки, зверобоя, календулы и коры дуба. Во время лечения молочницы желательно также следить за своим питанием. Например, откажитесь от острой и жирной пищи, не употребляйте алкоголь, воздержитесь от сладкого и мучного. Если вы будете следовать всем советам, которые были указаны выше, то несомненно, в скором времени сможете избавиться от такого неприятного недуга, как молочница. Также, для того, чтобы в дальнейшем не испытывать вновь неприятные ощущения – соблюдайте гигиену, носите нижнее белье из качественных и натуральных тканей и следите за своим здоровьем.