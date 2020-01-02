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Классика игры в рулетку

Вчера, 20:45

Классика игры в рулеткуКлассика игры в рулетку

Рулетка - одна из исконно классических азартных игр, играя в которую вы всегда можете получить больше. Больше удовольствия за счет атмосферного игрового процесса. Больше выигрышей за счет высокой отдачи. И больше простора для действий за счет гибких принципов розыгрыша. Как же разворачивается классический сценарий игры в рулетку? Также советуем вам знать правила игры в рулетку.

Начинается все с того, что вы заходите в эмулятор рулетки или соответствующую игру с живым дилером. В качестве мерной единицы ваших ставок должны использоваться специальные фишки, как в традиционных наземных казино. Чтобы поставить желаемую сумму на позицию, нужно положить фишки на соответствующее место в разметке игрового сукна.

Самый частый сценарий для новичка игры в рулетку - ставить на свои счастливые номера, даты рождения близких и прочее. Этот вариант развития событий называется “испытать удачу”. В этом и суть азартных игр, почему бы и нет.

Если говорить о более стратегически адаптированных сценариях игры, нельзя не вспомнить про Мартингейла. Стратегия игры в рулетку по Мартингейлу знакома многим, включая новичков. И, к слову, ее можно использовать не только в рулетке.

Игра по Мартингейлу - это поочередное варьирование между двумя низкодисперсными ставками. Например, ставите на один цвет до упора, пока он не сыграет, с каждым проигрышем повышая вдвое ставку. При выигрыше просто меняете цвет.

Еще один вариант игры - комбо из двух ставок. Высокодисперсные ставки играют редко, но платят много. Низкие с высокой вероятностью сыграют, но выигрыш принесут небольшой. Но ничто не мешает поставить на оба варианта одновременно. Кроме того, в рулетке имеется достаточно промежуточных вариантов ставок - колонны, диапазоны, дюжины и т.д.

В общем, рулетка может быть весьма многогранной. эта игра имеет непреувеличенный потенциал для ваших больших побед.

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