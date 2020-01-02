Популярные вкусы табака для кальяна

Настоящие ценители кальянного дыма уже искушены разнообразием ароматов табака от разных производителей. Среди этого всего многообразия не нужно забывать о продукте турецкого производителя марки Serbetli и американского производителя fumari.

Премиум кальян для гурманов и новичков

Турецкий табак serbetli пользуется огромной популярностью. Настоящие гурманы выбирают именно его и рекомендуют новичкам. Даже те, кто использует Щербетли в качестве релакса не упускают возможность устраивать для себя периоды наслаждения ароматов из турецкой коллекции как можно чаще. Этот вид табака можно смело отнести к серии премиум класса. И это не удивительно, так как производитель использует для его создания только отборные сорта лучшего качества.

Сегодня табак Щербетли пользуется огромной популярностью, несмотря на то, что на рынке появился относительно недавно. Он стал идеальным с учетом нескольких уникальных особенностей:

- разнообразие ароматов и миксов;

- повышенный процент дымности;

- крупная нарезка листьев;

- листья пропитаны в медовом сиропе;

- продолжительный вкус за счет повышенной влажности;

- удобная фасовка;

- приемлемая цена.

Для того чтобы курение кальяна было в радость, необходимо научиться правильно его выбирать. Интернет магазин данного уровня является именно тем ресурсом, где можно не сомневаться в качестве предлагаемого ассортимента. Курильщики с опытом могут позволить себе закупить табак оптом. Этот шаг позволит сэкономить значительные средства на удовольствии.

Среди разнообразия вкусов табака Щербетли самыми популярными выступают вкусы колы, ротана, ледяного яблока. На этом ароматы и вкусы не иссякают, среди готовых предложений можно позволит себе создавать миксы самостоятельно.

Роскошный ассортимент табака Фумари

Идеальный вариант лучшего микса от американского производителя, это тот, который любитель кальянного дыма сделает сам. Табак Фумари отличается более чем сорока сочетаниями лучших вкусов. Приобретая упаковку табака, можно сразу же видеть все его содержимое. Несмотря на то, что упаковка довольно плотная, вторая ее половина прозрачная и клиенты могут видеть, за что платят деньги.

При раскуривании табака, смесь хорошо раскуривается. Ее жесткий вкус на любителя. Главное, не пережечь табак иначе он станет горьким и неприятным. Для того чтобы вкус табака не испортился, лучше будет, если приобрести глиняную чашу, а при раскуривании табака использовать исключительно три угля.

Самые востребованные вкусы табака Фумари, это:

- чай со специями;

- вкусовые наполнители мяты и лимона;

- жевательные конфеты;

- мандариновый, персиковый вкус, вкус папайи и кактусовой фиги.

Разнообразие вкусов на этом не заканчивается. Среди всего предложенного, гурманы самостоятельно создают для себя букет, которым могут наслаждаться долгий период времени. Главное за основу взять качественные кокосовые угли.