Дизайн сайта по шаблону: плюсы и минусы Дизайн сайта по шаблону: плюсы и минусы Шаблон сайта – это универсальный макет, готовый к дальнейшему наполнению материалами под задачи заказчика. Шаблоны сайтов разрабатываются профессиональными web-специалистами, поэтому всегда высокого качества и выглядят на «отлично». Так же под каждую систему нужно выбрать подходящий хостинг на https://ru.tophosts.net/cms-rating-joomla. Создание дизайна сайта по шаблону имеет свои плюсы: Что видим, то и получаем. Заказчику иногда довольно сложно представить, как будет выглядеть его будущий сайт. При заказе сайта по шаблону проблем с выбором будущего дизайна не возникает. Достаточно только просмотреть уже готовые красивые макеты, выбрать подходящий, подкорректировать, и все, сайт готов.

Экономия времени. Уникальный дизайн сайта разрабатывается достаточно долго, некоторые проекты делаются от 3 до 6 месяцев. Дизайн сайта по шаблону изготавливается очень быстро. Время необходимое для создания полноценного сайта по шаблону составляет несколько дней и даже часов, при условии, что у вас есть в наличии контент, фотографии и другие материалы, предназначенные для наполнения.

Экономия денег. Эксклюзивный дизайн стоит дорого. Приобретение дизайна сайта по шаблону обойдется намного дешевле, чем его реальная стоимость.

Выбор. Есть уникальная возможность выбрать подходящий макет из большого количества готовых предложений. И заранее ознакомится с различными деталями.

Функциональность. Функциональность сайта по шаблону ничем не отличается от уникального. Применяются те же модули, компоненты и плагины. Присутствуют возможности дальнейшего развития, усовершенствования и продвижения. Используя дизайн сайта по шаблону можно создать любой интернет проект, от сайта-визитки, до интернет-магазина. К недостаткам создания сайтов по шаблону можно отнести: Неуникальность шаблона. Конечно, существует такая вероятность, что тот шаблон, который вы выбрали, может быть использован кем-то еще. Но нас эта проблема не затронет, так как любой макет переделывается и подгоняется под конкретный заказ. И в конечном виде будет сильно отличаться от оригинала.



В целом применение шаблона сайта себя оправдывает. В основе всегда используется современный CMS «движок» с возможностью администрирования и управления. Поэтому по функциональности и возможности дальнейшего продвижения такой сайт ничем не будет отличаться от эксклюзивного.



Есть много примеров, когда изготовленные сайты по шаблону исправно работают на компанию, привлекают потенциальных клиентов, приносят хорошую прибыль.





