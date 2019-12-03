Дизайн сайта по шаблону: плюсы и минусы
Шаблон сайта – это универсальный макет, готовый к дальнейшему наполнению материалами под задачи заказчика. Шаблоны сайтов разрабатываются профессиональными web-специалистами, поэтому всегда высокого качества и выглядят на «отлично». Так же под каждую систему нужно выбрать подходящий хостинг на https://ru.tophosts.net/cms-rating-joomla.
Создание дизайна сайта по шаблону имеет свои плюсы:
- Что видим, то и получаем. Заказчику иногда довольно сложно представить, как будет выглядеть его будущий сайт. При заказе сайта по шаблону проблем с выбором будущего дизайна не возникает. Достаточно только просмотреть уже готовые красивые макеты, выбрать подходящий, подкорректировать, и все, сайт готов.
- Экономия времени. Уникальный дизайн сайта разрабатывается достаточно долго, некоторые проекты делаются от 3 до 6 месяцев. Дизайн сайта по шаблону изготавливается очень быстро. Время необходимое для создания полноценного сайта по шаблону составляет несколько дней и даже часов, при условии, что у вас есть в наличии контент, фотографии и другие материалы, предназначенные для наполнения.
- Экономия денег. Эксклюзивный дизайн стоит дорого. Приобретение дизайна сайта по шаблону обойдется намного дешевле, чем его реальная стоимость.
- Выбор. Есть уникальная возможность выбрать подходящий макет из большого количества готовых предложений. И заранее ознакомится с различными деталями.
- Функциональность. Функциональность сайта по шаблону ничем не отличается от уникального. Применяются те же модули, компоненты и плагины. Присутствуют возможности дальнейшего развития, усовершенствования и продвижения. Используя дизайн сайта по шаблону можно создать любой интернет проект, от сайта-визитки, до интернет-магазина.
К недостаткам создания сайтов по шаблону можно отнести:
Неуникальность шаблона. Конечно, существует такая вероятность, что тот шаблон, который вы выбрали, может быть использован кем-то еще. Но нас эта проблема не затронет, так как любой макет переделывается и подгоняется под конкретный заказ. И в конечном виде будет сильно отличаться от оригинала.
В целом применение шаблона сайта себя оправдывает. В основе всегда используется современный CMS «движок» с возможностью администрирования и управления. Поэтому по функциональности и возможности дальнейшего продвижения такой сайт ничем не будет отличаться от эксклюзивного.
Есть много примеров, когда изготовленные сайты по шаблону исправно работают на компанию, привлекают потенциальных клиентов, приносят хорошую прибыль.