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Изготовление матрасов

Сегодня, 03:25

Изготовление матрасовИзготовление матрасов

 

С появлением большого числа нестандартных кроватей и их изысканных форм появилась необходимость изготавливать матрасы, такие же нестандартные по своим размерам и формам. Вам приелась обычная прямоугольная кровать, и хотите поменять свое ложе? Тогда купите оригинальную кровать, а ортопедический матрас изысканной формы изготовим мы - компания https://sleepkaif.ru/katalog/matrasyi. Матрасы круглые или овальные, обычные прямоугольные или прямоугольные, но очень большие по размерам - все это мы сделаем специально для вас. Ждем ваших заявок на выставках БИОмаркет, где продавцы-консультанты всегда рады дать ответы на поставленные вопросы и проконсультировать касательно изготовления нестандартных ортопедических матрасов.

 

Специалисты нашей компании рекомендуют своим клиентам заказывать матрасы нестандартных размеров с независимым пружинным блоком, так как блок "Боннель" дает слишком мало возможностей по формам изделий. Заказывая нестандартные по размерам матрасы, вам придется ждать всего месяц, в течение которого он будет изготавливаться, плюс переплатить на 30%, зато потом будете наслаждаться не только его формой и размером, но и качеством.

Типы нестандартных матрасов

Сегодня существует два основных типа нестандартных матрасов. Итак, подробнее о них.

 

Первый тип матрасов имеют размеры, которые по величине больше или меньше всего на несколько сантиметров, но эта разница не велика (2-3 см.). Такие заказы имеют наибольшую популярность в связи с изготовлением большого числа кроватей, имеющих неточную и неподходящую длину или ширину.

Второй тип нестандартных матрасов - это сложные и громоздкие модели, представленные разными изысканными формами: круглые, овальные, трапециевидные или прямоугольные, но больше 220 сантиметров.

 

Как правило, кровати таких форм производятся на фабриках по индивидуальным заказам, потому и матрасы к ним подбираются и заказываются заранее. А вообще, мы рекомендуем нашим клиентам сначала детально продумать конструкцию будущей кровати, узнать о видах матрасов, заказать их форму, а потом только оформлять заказ на кровать.

Нестандарт по размерам и формам

Нестандарт матрасов может быть по их длине, ширине, сразу обеим сторонам или форме. Если у вас уже есть кровать, но не можете подобрать ортопедический матрас, то обратитесь к специалистам компании Sleepkaif, которые не только дадут ответы на вопросы и советы, но и изготовят матрасы нестандартных размеров.

 

В высочайшем уровне сервиса сомневаться не приходится, так как специалисты всегда находят индивидуальный подход и обеспечивают максимум внимания и понимания. Именно поэтому сотрудничать с нашей компанией всегда приятно. Кроме того, мы рады устанавливать дружелюбные цены на все виды изделий, начиная с экологически чистых подушек и заканчивая ортопедическими матрасами и основаниями. Мы предлагаем только высококачественную продукцию, которая прошла многочисленные проверки и в лабораторных условиях, и в быту нашими покупателями.

 

Компания Sleepkaif - это ваш верный друг, дарящий комфортный здоровый сон на протяжении всей ночи, а также полноценный отдых и бодрость каждое утро. Мы рады сотрудничеству и с частными лицами, и с организациями, к каждому найдем подход и сделаем уникальные заманчивые предложения.

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