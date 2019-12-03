Музыкальный игровой автомат «Джими Хендрикс» от казино Вулкан 24

игровой автомат «Джими Хендрикс» от казино Вулкан 24

Серия игровых автоматов с музыкальными легендами делит игроков на тех, кто безмерно ими восхищен, и тех, кто им не интересен. Мы находимся в середине, и благодаря этому мы смогли объективно оценить игровой автомат Jimi Hendrix от онлайн казино Вулкан 24.



Вначале мы можем написать, что разочарования не было. NETENT смог перенести большой кусок гения Хендрикса на эту виртуальную машину, и крутить ролики под звуки его гитары - настоящее удовольствие. Это не продлится долго, и вы также начнете качать головой в такт музыке, наслаждаясь хорошей игрой.



NETENT хотел, чтобы музыка не привлекла все внимание. В дополнение к отличным гитарным соло, вы также можете полюбоваться действительно креативной графикой, нарисованной от руки, которая точно отражает период работы Джими Хендрикса. Конечно, мы говорим здесь о сильных ссылках на движение хиппи и детей цветов .



Со стороны игры в казино Вулкан 24 ничего не пропало. Как обычно бывает с этими музыкальными автоматами, помимо классических игровых опций, было добавлено множество бонусов и специальных функций. Из стандартного 5-роликового автомата с 3 рядами и 20 фиксированными выигрышными линиями он быстро стал оригинальным устройством, полным творческих идей.



Есть также Дикий символ. Как и другие игровые автоматы, он заменяет недостающие символы в выигрышных линиях и может суммировать ранее проигранный приз. Это приятно, но интереснее другие бонусные функции машины.

Оригинальные бонусы от мастера Hendrix в казино Вулкан 24

Чтобы активировать режим Purple Haze, вы должны подписать символ Purple Haze на первом ролике. Если вам это удастся, обычные символы 10, J, Q, K и A в следующем ходу изменится на символы Wild.



С режимом Red Guitar Re-Spin все немного сложнее. Чтобы активировать его, вы должны отвинтить как минимум 4 символа красной гитары на роликах. Если вам это удастся, битвы сделают еще один дополнительный ход и, таким образом, дадут вам еще один шанс на выигрышную комбинацию.



Нас больше всего заинтриговал бонус Pick and Click. Он начинается, когда в цилиндрах 3, 4 и 5 появляются как минимум 3 символа разброса. Затем игра переместится на специальный экран, где при нажатии на динамик вы обнаружите различные символы. Если вы обнаружите 3 одинаковых, вы получите адекватное вознаграждение.



В этой мини-игре вы можете получить до 4 видов наград. Денежные выигрыши и 3 вида вращений: бесплатные вращения Crosstown Traffic, бесплатные вращения Purple Haze и маленькие крылья. Если вы разыграете денежный приз, ваша первоначальная ставка будет умножена на случайный множитель от 8х до 30х. Таким образом, вы можете получить действительно хорошие деньги. Вы получите 6 бесплатных вращений с бесплатными вращениями Crosstown Traffic. При бесплатной игре некоторые битвы всегда покрыты дикими символами. Поэтому легче сразу выиграть.



Мы уже упоминали Purple Haze с бесплатными спинами Purple Haze. Это дополнение, которое даст вам 6-12 вращений бесплатно. В течение своей продолжительности сиболы 10, J, Q, K и A снова изменятся на Wild. Как и в Little Wing Free Spins. Здесь, однако, правило состоит в том, что во время этих 6-12 бесплатных вращений символы Wild появляются на роликах случайным образом, однако на роликах всегда должно быть не менее 3 символов Wild и максимум 5.

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Вполне возможно, что на первый взгляд игра в этом слоте кажется немного запутанной, но это не так. Он обеспечивает массу развлечений, и весь образ игры и ее система быстро попадут в вашу кровь с хорошей музыкой. Несмотря на это, мы рекомендуем онлайн-слот Jimi Hendrix игрокам, которые не являются новичками в онлайн-слоте. Если вы действительно заинтересовались игровым автоматом Jimi Hendrix, то сначала попробуйте сыграть в него бесплатно, для удовольствия. Вы не найдете лучшего способа узнать более сложные машины. Просто попробуйте и учитесь, не рискуя потерять хотя бы один злотый. Это окупается. Желаем вам приятных впечатлений от игры и прослушивания музыки.