Продажа монет в Москве

Получение наследства, случайная находка на антресолях, дружеский подарок – вариантов появления у вас редкой монеты, которая уже давно не принимается в магазинах, множество. Даже если вы не являетесь коллекционером, такая находка вполне может сослужить вам хорошую пользу и принести немалый доход. Главное – действовать спокойно и рассудительно, пытаясь отыскать “надежные руки”, в которые можно пристроить интересный экземпляр, получив желаемые деньги.

Чего не нужно делать?

Ответ однозначный – спешить. Люди без опыта мало что знают о нумизматических магазинах, зато рынок на Таганской известен каждому москвичу. И каждый москвич знает, что там продают старинные вещи, в числе которых встречаются и монеты. Поход на этот рынок, однако, нельзя считать грамотным вариантом продажи. Во-первых, сама атмосфера тут не располагает к вдумчивому и спокойному торгу. Во-вторых, велика опасность встретить мошенников, которых тут множество, как и на любом рынке. Такая встреча обернется, по меньшей мере, значительными финансовыми потерями, а то и более серьезными неприятностями. В особенности, это касается ситуаций, когда у вас в руках оказалась ценная монета царской эпохи, отчеканенная из серебра или даже золота.

Не лучшим решением является и попытка реализации через газеты с объявлениями, сайты вроде “Авито” и “Юлы”. Они регулярно просматриваются мошенниками и перекупщиками, так что звонки и сообщения с просьбой продать дешевле, встретиться “чтобы посмотреть” не заставят себя долго ждать. Вряд ли вам нужны такие проблемы. Оставьте “Авито” для продажи чего-то менее ценного.

Безопасно, но не слишком выгодно

Ломбарды и антикварные лавки всегда готовы купить у вас монеты, гарантировав полную безопасность сделки. Почему же не стоит пользоваться услугами этих компаний? Главная причина – не слишком высокая предлагаемая стоимость, которая может не соответствовать вашим ожиданиям. И ломбарды, и антиквары – это перекупщики, так что основной принцип их работы сводится к тому, чтобы “продать подороже, купив подешевле”.

Оптимальное решение

Если обратить внимание на нумизматические форумы, отзывы опытных коллекционеров, то лучшим вариантом продать интересные монеты является обращение в магазин “prodat-moneti.ru”. Сделка оформляется официально, в помещении ведется видеонаблюдение, что гарантирует безопасность. Процедура оценки бесплатна, деньги выдаются в день обращения, причем сумма, в среднем, на 20% выше, чем в упомянутых выше ломбардах.