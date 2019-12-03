Незаконные казино были ликвидированы по всей стране

В Омске был организован подпольный игорный клуб, вход в который был возможен только для своих игроков, но правоохранители смогли зайти в здание и ликвидировать подпольный клуб.

Игорная деятельность велась в двухэтажном коттедже на 5-й Северной улице города Омска. Следственный комитет РФ по городу Омску собрал доказательную базу и передал доказательства в суд. Уголовное дело возбудили против четырех мужчин. Их обвиняют в нелегальной организации и проведении игорной деятельности.

Внутри помещения предлагали разные азартные игры. Первый этаж оборудовали под зал со слот-машинами, а на втором этаже проводили покерные турниры и установили стол для рулетки и компьютеры для игры в интернет клубах. По информации от администрации сайта https://topbonuses.net/, просто так с улицы зайти в коттедж было невозможно - велось видеонаблюдение, а сама дверь была защищена домофоном. Клиенту узнавали об азартных играх через СМС. Как утверждают материалы следствия, суммарный суточный доход от всей деятельности подпольного казино достигал трехсот тысяч рублей.

Бизнесменам удавалось скрывать свою деятельность на протяжении шести месяцев, после чего сотрудники полиции все же обнаружили заведение. Во время проведения следственно-обыскных мероприятий было изъято десять слот-машин, четыре стола для игры в покер и стол для рулетки.

Уголовное дело возбудили по статье 171 части второй Уголовного Кодекса Российской Федерации (азартные игры вне зоны, специально для этого предусмотренной). Обвиняются четыре местных жителя, которые уже в скором времени предстанут перед судом - А. Думикян, Л. Башаев, В. Новакoвский, В. Емельянoв.

"На предварительных допросах всего один подозреваемый признал вину за совершение преступления. Трое других мужчин пытались отрицать причастность к бизнесу и пытались запутать следственные органы. Но доказательства собраны. Прокурор уже утвердил обвинительный приговор. Дело направили в суд", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Наказание по этой статье предусматривает лишению свободы до четырех лет в колонии общего режима, а также штрафные санкции в размере от полумиллиона рублей.

Еще одно казино было ликвидировано в Ростове-на-Дону. В организации подпольного заведения обвиняется местный житель пенсионного возраста.

Семидесятилетний мужчина сдавал в аренду помещение двум ростовчанам, которые проводили в нем игорную деятельность. По данным Следственного комитета РФ, помещение было в гостевом доме, который содержал мужчина. Преступники проводили в нем покерные турниры.

А в Гатчинском районе закрыли сразу два игорных заведения.

СК РФ по Гатчинскому району сообщил о задержании трех людей, которые обвиняются в нелегальной предпринимательской деятельности в игорной сфере (азартные игры).

По материалам следствия, казино было расположено в арендованном помещении на улице Крылова в Гатчине. Азартные игры проводили трое: тридцатилетние женщина и мужчина, а также еще один человек, личность которого до сих пор устанавливается.

Еще одно преступление из Ленинградской области произошло в Коммунаре. По факту незаконного проведения азартных игр задержали сорокалетнего мужчину. Он организовал игорную деятельность в арендованной квартире.

Подробности его деятельности выясняются.