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Краткая история Барселоны

Вчера, 14:06

Краткая история БарселоныКраткая история Барселоны

 

Нынешняя Барселона была основана в древности под названием Барсино, в VII веке до нашей эры, сначала как Иберия, а потом уже в 600 годах до н. э. как римская колония. Она насчитывала всего тысячу жителей и была окружена оборонительной стеной, остатки которой в старом городе сохранились до сих пор. Кстатти

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Более 200 лет Барселона находилась под мусульманским владычеством, а с христианским перерождением стала графством Каролингийской империи и обычной резиденцией Арагонской короны.



Плодотворная средневековая эпоха сделала Барселону экономическим и политическим центром западного Средиземноморья. Готический квартал города является прекрасным свидетелем великолепия, процветавшего в Барселоне с XIII века по XV век.



С XVI и до XVIII века Барселона переживала некоторый упадок во время борьбы за сохранение своей экономической и политической независимости.



Кульминацией этой борьбы в 1714 году стала сдача города Бурбонам. Этот год означает потерю прав и привилегий Каталонии и каталонцев.

Эпоха модернизма

Во второй половине XIX века с наступлением промышленной революции и развитием, прежде всего текстильной промышленности, начинается этап культурного восстановления. Речь идет о Ренессансе - периоде возрождения каталонского языка как литературного.



В XX веке в городе Барселона произошли значительные городские преобразования, которые сопровождаются строительством характерным для модернизма кварталом Ешампле, где расположены некоторые из самых интересных зданий каталонского модернизма в Барселоне.



Одним из наиболее выдающихся архитекторов этого периода был каталонец Антони Гауди, автор столь известных на международном уровне творений, как Дом Милы (или Педрера), Дом Батло или Храм Святой Семейства.



В 1929 году в Барселоне прошла Всемирная выставка, для проведения которой в южной части города была выделена большая территория. Прилегающий к горе Монтжук (Montjuc) участок был застроен в духе эклектической архитектуры 1920-х годов.

Фашистский режим Франка и после.

Свободы, достигнутые на этом этапе, были существенно сокращены, когда началась гражданская война, к власти пришел Франк. Это продолжалось с 1936 года по 1976 год. С восстановлением демократии в 1978 году Барселона восстановила свою силу над экономикой и каталонским языком.



Проведение Олимпийских игр в 1992 году означало ускорение развития всего потенциала Барселоны и подтверждение устойчивости и надежности. После Олимпийских игр самым важным событием в городе стал Форум культур 2004 года, который также был важным событием в истории Барселоны. именно после этих событий стало очень популярно прриобретать недвижимость в Барселоне в районе

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В настоящее время Барселона является восьмым лучшим городом в мире и третьим в Европе после Лондона и Парижа по версии рейтинговом списке World 's Best Cities. Это современный, открытый для всех и терпимый ко всем город, преобразованный, по своим заслугам, в космополитическую столицу.

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