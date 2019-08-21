Slot-o-Pol Deluxe в казино

«Ешки» по праву заслужили почет среди азартных любителей игровых автоматов. Вряд ли какой слот сумеет сравниться ним в плане разнообразия символов, богатства геймплея, количества бонусных пиктограмм. При этом дизайн предельно прост: разработчики наглядно показали, что трехмерная фешенебельная графика — необязательный атрибут для популярности эмулятора. Итак, вы отправляетесь на круиз вместе с богатой публикой. Все уже собрались на палубе корабля и ожидают прибытия его к тропическому острову. Там уже накрыты столы из свежих фруктов и «Шампанского». А вам пора собирать комбинации.

Пиктограммы: чем поживиться на корабле?

Как и каждый аппарат, он содержит определенный набор иконок. Задача ваша предельно проста — необходимо выстроить в линию три ананаса, коктейля, винограда или других иконки. Но присутствуют в ассортименте и другие пиктограммы, которые наделены особенными полезными свойствами. Вам они принесут больше позитивных эмоций, чем простые.

Рядовые — южный тропический остров, лайнер на фоне заката, коктейли в стеклянных фужерах, дольки ананаса, кусочки лимона, грозди винограда, вишня, слива и даже арбуз находятся в ячейках. Требуется собрать 3 любых одинаковых иконки и получить выигрыш.

«Ешка» — wild. Желтая буква «Е» в красном квадратике способна заменять все рядовые пиктограммы. Если в линию выстраивается две дольки ананаса и буква «Е», это приравнивается к трем долькам ананаса: вы получаете заслуженный выигрыш.

Доллар — scatter. Доллары не требуется собирать в линию, достаточно самого их присутствия на экране. Если в совершенно любых уголках дисплея окажутся 3 зеленые американские купюры — это выигрыш.

Белый куб с красными точками — bonus. Если три куба появляются в любых ячейках экрана, то игрок получает право на бонусный раунд. Предстоит бросать кубик и делать ходы фишкой, чтобы выиграть определенные призы.

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Стоимость пиктограмм: какие напитки публика предпочитает больше?

Не все иконки одинаковы по цене. Вам нужно смириться с тем фактом, что за комбинации отдельных рисунков вы будете получать большее вознаграждение, чем за другие. Но здесь и другая сторона медали: дорогие рисунки собрать в комбинации гораздо тяжелее, поэтому они и оплачиваются выше. Итак, сколько стоят пиктограммы?

Дорогие — публика больше предпочитает не фруктовые закуски, а тропические острова, океанские лайнеры. Именно эти пиктограммы принесут пользователю невероятно высокие вознаграждения: радуйтесь выпадению трех кораблей или островов.

Дешевые — напитки и закуски: коктейль, синяя гроздь винограда, сочные дольки ананаса, красная налитая вишня и многие другие. Эти иконки примерно равны между собой по стоимости, и поэтому вы получите примерно одинаковый размер выигрыша за любой фрукт.

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