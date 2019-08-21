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Slot-o-Pol Deluxe в казино
Вчера, 13:45
«Ешки» по праву заслужили почет среди азартных любителей игровых автоматов. Вряд ли какой слот сумеет сравниться ним в плане разнообразия символов, богатства геймплея, количества бонусных пиктограмм. При этом дизайн предельно прост: разработчики наглядно показали, что трехмерная фешенебельная графика — необязательный атрибут для популярности эмулятора. Итак, вы отправляетесь на круиз вместе с богатой публикой. Все уже собрались на палубе корабля и ожидают прибытия его к тропическому острову. Там уже накрыты столы из свежих фруктов и «Шампанского». А вам пора собирать комбинации.
Пиктограммы: чем поживиться на корабле?
Как и каждый аппарат, он содержит определенный набор иконок. Задача ваша предельно проста — необходимо выстроить в линию три ананаса, коктейля, винограда или других иконки. Но присутствуют в ассортименте и другие пиктограммы, которые наделены особенными полезными свойствами. Вам они принесут больше позитивных эмоций, чем простые.
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Стоимость пиктограмм: какие напитки публика предпочитает больше?
Не все иконки одинаковы по цене. Вам нужно смириться с тем фактом, что за комбинации отдельных рисунков вы будете получать большее вознаграждение, чем за другие. Но здесь и другая сторона медали: дорогие рисунки собрать в комбинации гораздо тяжелее, поэтому они и оплачиваются выше. Итак, сколько стоят пиктограммы?
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