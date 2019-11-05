СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Выбирая высший ВУЗ для поступления мы рекомендуем вам обратить внимание на санкт-петербургский государственный Электротехнический университет. Обратите внимание на то, что данный университет на протяжении огромного количества лет пользуется очень активным спросом среди современной молодежи. Здесь представлены следующие кафедры:

кафедра прикладной механики и инженерной графики;

кафедра физической химии;

кафедра физического воспитания и спорта;

кафедра теоретических основ электротехники;

кафедра высшей математики и др.

Вы можете выбрать один из вариантов для вас, который максимально соответствует вашим ожиданиям и вашим планам на жизнь. Также обратите внимание на то, что здесь представлены разные факультеты и со всей этой информацией вы можете ознакомиться непосредственно на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Информация для абитуриентов

Если вы планируете в ближайшее время поступление, мы рекомендуем вам ознакомиться со всеми факультетами и кафедрами сайта, для того чтобы при выборе института вы смогли выбрать именно то, что конкретно интересует вас. Ведь именно от этого пункта будет зависеть ваше будущее. Мы строим планы на будущее и стараемся выбирать именно ту профессию, которая привлекает нас и которая действительно интересна. Поэтому если вы желаете, вы можете перейти на официальную страницу данного учебного заведения уже сейчас и ознакомиться со всей представленной информацией для вас, для того чтобы при поступлении вы понимали, на что вам необходимо рассчитывать. На самом деле это очень отличная возможность, ведь так заранее можно решать абсолютно все вопросы, которые вас интересуют и сделать это значительно проще, нежели могло бы показаться. Так что переходите на официальную страницу, ознакомьтесь с предложениями от института и делайте ваш выбор.

Как поступить на бюджет?

К счастью в данном университете вам представлено достаточное количество бюджетных мест. Разумеется, необходимо набрать установленный проходной балл, как это указано в регламенте. Но если вы мечтали об этом университете с самого раннего детства, я думаю у вас проблем с этим не возникнет. Также более подробную информацию вы можете получить на сайте университета СПбГЭТУ, перейдя на официальную страницу. Здесь будет представлена информация для абитуриентов, для студентов для выпускников и преподавателей. На самом деле, сайт содержит в себе массу полезных сведений, которые могли вас заинтересовать.