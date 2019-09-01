Играть в рулетку в казино

Рулетка является очень популярной игрой во всем мире. Начиная от наземных заведений и заканчивая онлайн-казино, она обрела свою популярность из-за простоты правил и огромных возможностей сделать игрока богатым за считанные минуты.

Она имеет французские корни, так как была создана во Франции. Не требует каких-либо ваших особых навыков и умений, выработки определенных стратегий. Чтобы победить, игрокам необходима просто удача.

У вас есть возможность в автоматы Вулкан играть сейчас бесплатно и без регистрации, а также с реальными ставками. Это же и касается Roulette, правила абсолютно ничем не отличаются.

Принцип простой: игроку предлагается поле, где расположено колесо с отсеками, в которых написаны цифры от 1 до 36. Половина цифр расположена на красном поле, половина на черном, а 0 на зеленом — все это попеременно чередуется.

Процесс игры в рулетку

Процесс очень прост: игроки начинают делать ставки, после того, как все поставили на кон, крупье начинает вращение колеса, в противоположную сторону от этого вращения он пускает шарик.

При остановке колеса и попадания шарик в определенную ячейку с числом, выпавшее число и является результатом игры, оно определяет победителя. Предугадать, где будет шарик практически невозможно, так как программа работает по программе генерации случайных чисел. Таким образом, казино предоставляет честную игру, и ее результат зависит только от вашего везения.

Правила игры в рулетку

Чтобы начать зарабатывать, необходимо знать кое-какие правила игрового процесса:

пользователь должен знать, что существует несколько видов ставок: внутренние, они делаются на числа и внешние, которые могут ставиться как на чет/нечет, цвет и другое. Огромной популярностью пользуются ставки именно на четные или нечетные числа, цвет или определенное число, а на одно число — является самой выигрышной, но и самой сложной;

можно менять стратегии по ходу игры. В процессе вы можете наблюдать за ставками других игроков и выбирать вариант ставки, который считаете более приемлемые.

Профессионалы рекомендуют новичкам сначала попробовать свои силы именно в европейской рулетке, потому что там вероятность победить в несколько раз больше.

Виды рулеток

Существует несколько видов этого развлечения в онлайн-казино: европейская, американская, французская рулетки.

Основной особенностью европейской является то, что у нее существует 37 секторов: от 1 до 36 и один сектор 0. Если выпадает 0, то все проигрывают. Здесь процент преимущества для казино составляет 2,7.

Американская имеет 38 секторов и включает в себя 0 и 00. Таким образом, игрок может проиграть при выпадении как 0, так и 00. Преимущества для казино составляет 5,26%, из-за этого она не пользуется огромным спросом.

Французская, как и европейская имеет такой же вид игрового поля, но здесь большим плюсом является то, что при выпадении 0 игроку, если он поставил на кон именно на этот сектор, казино дает возможность забрать половину его начальной ставки.

Испробовав все виды в онлайн-режиме, пользователь самоопределится и выберет именно тот, который, несомненно, принесет ему победу!