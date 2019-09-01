Выбираем посудомоечную машину

Популярность посудомоечных машин во всем мире неизменно растет по мере повышения тарифов на энергоносители и воду. Ведь выбирая мытье посуды при помощи посудомоечной машины, Вы экономите не только массу времени, но и воду. Поэтому, актуальным становится вопрос «как выбрать посудомоечную машину?»



Нынешнее поколение посудомоечных машин не только позволяет очень экономно мыть как тарелки и столовые приборы, так и большие сковородки и кастрюли, противни, хрустальные изделия и многое другое. Несколько степеней очистки помогут справиться с загрязнениями практически любой сложности. Стоит отметить, что посудомоечная машина ликвидирует не только остатки пищи, но и микробы, а т.к. машина производит еще и сушку посуды, то вы забудете о следах высыхания воды на бокалах и тарелках. Программируемые машины позволяют отложить мойку посуды и смогут выполнить свою работу без Вашего присутствия. Ниже приведена основная необходимая информация о посудомоечных машинах, которая поможет Вам сделать свой выбор.



Какими же могут быть посудомоечные машины?



Компактные. Компактными называются такие посудомоечные машины, которые имеют габариты 45х55х45 сантиметров, рассчитанные на 4-5 условных комплектов (согласно европейским стандартам условным комплектом называется набор посуды из 11 предметов на одного человека: один стакан, одна чашка, блюдце, три разных ложки, вилка, нож, три разных тарелки.)



Компактные посудомоечные машины удобны тем, что могут быть встроены в стол или навесной шкаф, что практически решает вопрос ограниченного пространства небольшой кухни.



Узкие. Узкие посудомоечные машины имеют размеры порядка 45х60х85 сантиметров и рассчитаны на 6-9 условных комплектов. Такие машины так же удобны для небольших кухонь, некоторые модели так же могут быть встроены в мебель, а цены на такие посудомоечные машины процентов на 10 ниже, чем на компактные модели.



Полноразмерные посудомоечные машины с габаритами 60х60х85 сантиметров на 12-14 условных комплектов посуды. Приобрели наибольшую популярность, благодаря максимальной производительности и большому набору дополнительных функций. Благодаря своим размерам, такие машины хорошо сочетаются со стандартной кухонной мебелью, например, высота в 85 сантиметров позволяет использовать поверхность посудомоечной машины как сервировочный стол.

Установкой посудомоечной машины должен заниматься только опытный специалист.



Что касается электропитания, то следует выяснить, соответствует ли электропроводка Вашей квартиры потребляемой мощности посудомоечной машины.

Нужно обратить внимание, что при правильной установке техники ремонт встраиваемых посудомоечных машин не вызовет трудностей.



Для подвода воды и соединения с канализацией, посудомоечную машину подключают специальными шлангами к водопроводу. Большинство моделей используют холодную воду, т.к. холодная вода всегда чище. Но в таком случае машине приходится подогревать воду до 60-70 градусов, что расходует довольно много электроэнергии. Поэтому, при необходимости можно подумать о моделях, подключаемых к магистрали горячей воды.



На качество мойки посуды влияет жесткость воды. Т.к. мягкая вода обеспечивает более быстрое и качественное мытье посуды, в машинах обычно предусмотрен индикатор жесткости воды. Для смягчения жесткой воды применяют специальные регенерирующие соли. Большинство машин оснащено устройством, которое контролирует остаток соли и заблаговременно напоминает о необходимости пополнения ее запаса.



Для удаления остатков моющих средств, сохранения блеска посуды, а так же исключения появления разводов, используют жидкий ополаскиватель.