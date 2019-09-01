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Выбираем люстру

Вчера, 10:42

Выбираем люструВыбираем люстру

Чтобы выбрать люстру для зала, подойдет с особой тщательностью. Здесь мужчина одевается перед выходом на улицу и раздевается, возвращаясь домой. Хорошее освещение в комнате без естественного солнечного света просто необходимо! Во-первых, это создаст уютную атмосферу как для владельцев квартиры или дома, так и для их гостей. Во-вторых, хороший, тщательно подобранный свет помогает исправить плохие пропорции в часто тесном и темном зале, превратив его в уютное начало квартиры. Психологи и дизайнеры отмечают, что свет способен творить настоящие чудеса - правильно подобранное освещение пробуждает в человеке положительные эмоции, а комната приобретает особый комфорт и домашнее тепло. Часто с помощью света они визуально изменяют пространство. Самый распространенный инструмент - потолочные люстры. В статье мы расскажем, как выбрать люстру для разных комнат в доме. Найти магазин люстр в Москве или в любом другом городе не проблема.

 

Выбор люстр

Сегодня в специализированных магазинах представлен огромный выбор светильников любого дизайна, дизайна, стиля и стоимости. Магазин люстр в Mоскве поможет вам выбрать отличный вариант освещения. Современные модели - высокотехнологичные люстры очень популярны, потому что они наиболее функциональны и удобны в использовании. Не теряют актуальности и классические люстры с абажуром. Конечно, в этом диапазоне легко заблудиться. Мы надеемся, что наш материал поможет вам сделать правильный выбор и преобразит ваш дом.

 

Советы профессионалов

Для того чтобы осветительный прибор гармонировал с интерьером и создавал приятную домашнюю атмосферу, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Если вы хотите привнести в интерьер легкость, выберите хрустальную люстру.
  • Чтобы дизайн помещения был продуман до мельчайших деталей интерьера, выберите осветительный прибор, форма которого повторяется при оформлении интерьера - при нанесении плитки, декора на кухонных фасадах, орнаментов на текстиле.
  • Для ванной комнаты подойдет модель с водонепроницаемыми потолками.
  • Подходит для детей эко люстра - из натуральных, небьющихся материалов.
      Рассмотрим материал, из которого изготовлены осветительные приборы - лучший выбор - керамику, поскольку они более долговечны и надежны. Еще одним критерием выбора является тип крепления. В зависимости от того, как прибор крепится к потолку, существуют модели подвесных и потолочных. Оптимальное расстояние между люстрой и полом составляет не менее 2 метров.

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