 АВТОМОБИЛЬ КАК НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » АВТОМОБИЛЬ КАК НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

АВТОМОБИЛЬ КАК НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

Сегодня, 03:03

Сейчас автомобиль стал для человека не просто предметом роскоши, как пару десятков лет назад, а по-настоящему необходимостью. Ведь вся наша жизнь - это дорога куда-то. На работу, домой, на отдых, в магазин… Мы всюду передвигается на автомобиле. Связано это, прежде всего, с тем, что машина имеет несколько неоспоримых преимуществ перед общественным транспортом. А именно:

  • Нет необходимости подолгу стоять на остановке в ожидании автобуса или маршрутного такси (особенно актуален этот пункт в те дни, когда на улице плохая погода);
  • Вы можете доехать прямо к пункту назначения, чего не сделаешь на общественном транспорте;
  • Вы значительно экономите время на дорогу, так как не нужно следовать какому-либо конкретному маршруту и так далее.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.

Но, к сожалению, автолюбители иногда сталкиваются и с такими проблемами, как поломка машины и необходимость её ремонтировать. Зачастую в целях экономии водители предпочитают купить автозапчасти бу, чем новые. И это действительно верное решение, потому что, во-первых, вы можете приобрести какую бы то ни было деталь от производителя по цене, значительно ниже магазинной, а функционировать при этом она будет ничуть не хуже. Более того, при постоянной эксплуатации, автомобиль требует и регулярной замены быстро расходуемых материалов, таких как тормозные колодки, свечи, приводные ремни, масла, фильтра и тому подобное. К сожалению купить автозапчасти бу такой категории не получится, так как у них достаточно короткий срок службы. Но и цена у них не столь высока.

ЗАМЕНА МАСЛА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Если говорить об экономии, то ещё один пункт, на котором можно не растрачиваться, это автосервис. Большинство деталей можно заменить самостоятельно в домашних условиях, так как это не потребует специального оборудования. Так, например, чтобы самому заменить масло в автомобиле, вам потребуется:

  • Масляный и воздушный фильтры;
  • Масло;
  • Ёмкость для слива отработанного масла;
  • Гараж с ямой.

Сама процедура замены масла в автомобиле занимает не более 30 минут и начинается с того, что нужно открутить пробку, предварительно подставив ёмкость, и слить масло из двигателя внутреннего сгорания. Затем откручиваем масляный и воздушный фильтры и производим их замену. После этого необходимо закрутить пробку слива и залить новое масло в двигатель. Таким образом за 30 минут вы можете сэкономить примерно 600-800 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как выбрать хорошее масло для обработки древесины?

Поговорим о пользе касторового масла и масла черного тмина

Как сэкономить на топливе?

Где заменить стекла в автомобиле?

Процедура запуска холодного двигателя - рекомендации от автожурнала

Как отремонтировать стекло в автомобиле


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Сентябрь 2019 (10)
Август 2019 (56)
Июль 2019 (74)
Июнь 2019 (67)
Май 2019 (29)
Апрель 2019 (22)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.