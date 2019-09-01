АВТОМОБИЛЬ КАК НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

Сейчас автомобиль стал для человека не просто предметом роскоши, как пару десятков лет назад, а по-настоящему необходимостью. Ведь вся наша жизнь - это дорога куда-то. На работу, домой, на отдых, в магазин… Мы всюду передвигается на автомобиле. Связано это, прежде всего, с тем, что машина имеет несколько неоспоримых преимуществ перед общественным транспортом. А именно:

Нет необходимости подолгу стоять на остановке в ожидании автобуса или маршрутного такси (особенно актуален этот пункт в те дни, когда на улице плохая погода);

Вы можете доехать прямо к пункту назначения, чего не сделаешь на общественном транспорте;

Вы значительно экономите время на дорогу, так как не нужно следовать какому-либо конкретному маршруту и так далее.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.

Но, к сожалению, автолюбители иногда сталкиваются и с такими проблемами, как поломка машины и необходимость её ремонтировать. Зачастую в целях экономии водители предпочитают купить автозапчасти бу, чем новые. И это действительно верное решение, потому что, во-первых, вы можете приобрести какую бы то ни было деталь от производителя по цене, значительно ниже магазинной, а функционировать при этом она будет ничуть не хуже. Более того, при постоянной эксплуатации, автомобиль требует и регулярной замены быстро расходуемых материалов, таких как тормозные колодки, свечи, приводные ремни, масла, фильтра и тому подобное. К сожалению купить автозапчасти бу такой категории не получится, так как у них достаточно короткий срок службы. Но и цена у них не столь высока.

ЗАМЕНА МАСЛА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Если говорить об экономии, то ещё один пункт, на котором можно не растрачиваться, это автосервис. Большинство деталей можно заменить самостоятельно в домашних условиях, так как это не потребует специального оборудования. Так, например, чтобы самому заменить масло в автомобиле, вам потребуется:

Масляный и воздушный фильтры;

Масло;

Ёмкость для слива отработанного масла;

Гараж с ямой.

Сама процедура замены масла в автомобиле занимает не более 30 минут и начинается с того, что нужно открутить пробку, предварительно подставив ёмкость, и слить масло из двигателя внутреннего сгорания. Затем откручиваем масляный и воздушный фильтры и производим их замену. После этого необходимо закрутить пробку слива и залить новое масло в двигатель. Таким образом за 30 минут вы можете сэкономить примерно 600-800 рублей.