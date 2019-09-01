Ставки на спорт от БК «Бетсити»

Официальный сайт БК «Бетсити» размещен на сайте betcity.pro. Это не единственная платформа компании, есть другие, созданные для тех, кому поставщик заблокировал доступ. Заметьте, несмотря на отсутствие лицензии компании, ресурс Betcity и пункты приема ставок продолжают работать в активном режиме. Закон не запрещает никому размещать ставки в офисах, которые не попали в список запрета. Ждем вас по ссылке http://betcity.pro/site/, если хотите получить полезную информацию о данной букмекерской компании.

Положительная сторона

Официальный сайт Betsiti разработан в приятных для глаз пользователя сине-белых цветах и ​​оформлен в минималистическом стиле. На главной страничке портала нет рекламы и отвлекающих объявлений. Тут вы найдете только информацию, необходимую для работы. Все блоки на сайте ставок Betcity очень сжатые. Даже пользователи, которые не имеют большого опыта работы с сайтами для учреждений, быстро поймут, что к чему. Официальный сайт Betcity имеет интуитивный интерфейс, простую навигацию. Все необходимые разделы размещены в поле зрения. Пожалуй, нет контактов с технической поддержкой, но найти ее непросто даже для опытного пользователя сайта. Мы предоставляем подсказку: контакты расположены в правом нижнем углу и в разделе "О компании".

Советы игрокам

Поклонники спортивных прогнозов найдут на сайте все популярные виды спорта, и даже некоторые экзотические виды спорта. Официальный сайт букмекера Betcity предоставляет каждому новому гостю бесплатно 10000 рублей, хотя и виртуальный. Чтобы воспользоваться этой опцией, вам нужно сделать вход для гостей (то есть вход без официальной регистрации). Игра с виртуальными деньгами помогает новичкам освоить функциональность официального сайта Betcity и ознакомиться с основными видами ставок. Опытные пользователи также могут использовать эту опцию для проверки любой финансовой или игровой стратегии. Существует мобильная версия для платформы Android, а также возможность загружать клиентскую версию сайта на настольный компьютер. Зарегистрированные пользователи могут просматривать трансляции футбольных, баскетбольных, теннисных и волейбольных матчей. Существует флэш-версия игры в прямом режиме. Описание сайта ставок Betcity будет неполным без указания минусов. Их не много, но они присутствуют. Например, не всегда возможно быстро найти желаемое событие. Выбирая необходимый вид спорта, мы получаем список событий «на все времена» - в этом длинном списке иногда бывает достаточно сложно найти нужную игру. Вы должны сортировать события по времени вручную. В социальной сети ВКонтакте есть специальное сообщество компании Betcity, куда вы можете вступить в любой момент.