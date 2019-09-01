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Выбираем кипу

Сегодня, 03:25

Выбираем кипуВыбираем кипу

 

Кипа, или как её ещё называют, ермолка, является национальным еврейским головным убором. В современном мире, даже этот атрибут каждый человек стремится сделать более модным и стильным. Кипы, современные и самого высокого качества, можно купить в интернет-магазине https://davidroytman.com/kipyi.

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЫЧАЯ НОСИТЬ КИПУ.

Эта национальная традиция берет свои истоки с очень давних времен, когда ношение на головного убора считалось установлением контакта с высшими силами. Кипу надевали преимущественно во время молитвы или службы. Но некоторые евреи не снимали этот головной убор практически никогда. Таким образом они как бы сообщали окружающим о том, что все их действия совершаются во имя Бога. Другими словами, смысл ношения кипы заключается в том, чтобы показать свое причастие к вере и признание мудрости Всевышнего.

 

ВИДЫ ЕВРЕЙСКОГО ГОЛОВНОГО УБОРА.

Благодаря цвету кипы, её форме и узору, можно многое узнать о том, какому именно религиозному течению принадлежит тот или иной человек. Так, кипы бывают:

  • Круглые вязаные (цвет любой). Такую носят, как правило, сионисты.
  • Чёрные кипы свидетельствуют о том, что носящий её человек глубоко верующий, не позволяет себе отступать от заповедей.
  • Некоторые люди поверх ермолок надевают шапки. Это харедимы. Единственные, кто даже спят с национальным головным убором.
  • Другие люди из богатых дворов часто надевают белую кипу с небольшим бубоном, что говорит о том, что они изучают каббалу.
  • И, наконец, головной убор с шестью гранями носят представители течения "хабад".

 

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НЕ НОСЯТ КИПУ.

Так сложилось с давних времен, что религия призывает еврейских девушек отдавать дань всевышнему не посредством головного убора, а скромным одеянием, под которым в обязательном порядке у незамужних девушек должны быть скрыты плечи. Кроме того, одежда не должна прилегать к телу и как-либо просвечиваться. В этом случае, любой аксессуар, и на голове в том числе, может быть расценен как желание привлечь к себе внимание, что строго настрого им запрещено. Единственное дозволенное женщинам помилование - это платок. И то, доступен он будет лишь после вступления в брак.

 

МОЖЕТ ЛИ НЕЕВРЕЙ НОСИТЬ КИПУ?

Такой вопрос может возникнуть у человека, который не имеет отношения ни к одному еврейскому религиозному течению, когда он, допустим, решил посетить синагогу. Ответ при этом вполне очевиден - нет, так как вас могут принять за еврея, что будет уже являться обманом.

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