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Выбираем кипу
Сегодня, 03:25
Кипа, или как её ещё называют, ермолка, является национальным еврейским головным убором. В современном мире, даже этот атрибут каждый человек стремится сделать более модным и стильным. Кипы, современные и самого высокого качества, можно купить в интернет-магазине https://davidroytman.com/kipyi.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЫЧАЯ НОСИТЬ КИПУ.
Эта национальная традиция берет свои истоки с очень давних времен, когда ношение на головного убора считалось установлением контакта с высшими силами. Кипу надевали преимущественно во время молитвы или службы. Но некоторые евреи не снимали этот головной убор практически никогда. Таким образом они как бы сообщали окружающим о том, что все их действия совершаются во имя Бога. Другими словами, смысл ношения кипы заключается в том, чтобы показать свое причастие к вере и признание мудрости Всевышнего.
ВИДЫ ЕВРЕЙСКОГО ГОЛОВНОГО УБОРА.
Благодаря цвету кипы, её форме и узору, можно многое узнать о том, какому именно религиозному течению принадлежит тот или иной человек. Так, кипы бывают:
ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НЕ НОСЯТ КИПУ.
Так сложилось с давних времен, что религия призывает еврейских девушек отдавать дань всевышнему не посредством головного убора, а скромным одеянием, под которым в обязательном порядке у незамужних девушек должны быть скрыты плечи. Кроме того, одежда не должна прилегать к телу и как-либо просвечиваться. В этом случае, любой аксессуар, и на голове в том числе, может быть расценен как желание привлечь к себе внимание, что строго настрого им запрещено. Единственное дозволенное женщинам помилование - это платок. И то, доступен он будет лишь после вступления в брак.
МОЖЕТ ЛИ НЕЕВРЕЙ НОСИТЬ КИПУ?
Такой вопрос может возникнуть у человека, который не имеет отношения ни к одному еврейскому религиозному течению, когда он, допустим, решил посетить синагогу. Ответ при этом вполне очевиден - нет, так как вас могут принять за еврея, что будет уже являться обманом.