Фракционная мезотерапия

Фракционная мезотерапия предусматривает шлифовку кожного покрова и введение лечебных веществ в глубинные слои кожи при помощи аппарата дермоштамп (электродермороллер).

Данный вид мезотерапии позволяет повысить тонус кожи, разгладить морщины, придать коже здоровый цвет, сузить поры и убрать растяжки. Также помогает при выпадении волос и предупреждает преждевременное старение кожи.

Длительность сеанса от 15 до 45 минут.

Курс лечения включает в себя до 10 сеансов, выполняемых один раз в 7-14 дней.

В результате пройденного курса кожа приобретает гладкость, улучшается её цвет, выравниваются рубцы после прыщей и уменьшается глубина растяжек, замедляется увядание кожного покрова и укрепляются волосы на голове.

В клинике можно осуществить данную процедуру, которая позволит устранить расширенные поры, пигментацию, морщины, рубцы и растяжки.

Такую мезотерапию осуществляют при помощи аппарата, а именно тоненькими иголками. Как и в случае лазерной обработки, образуются зоны кожи обработанные и такие, которые не подверглись аппаратному действию, располагающиеся в шахматном порядке. От этого и возникло название - фракционная мезотерапия, что означает не тотальную обработку кожи, а остатки островков регенерации кожи. Процедура хорошо переносится и период реабилитации занимает короткое время.

Выраженный эффект от применения

обеспечивается за счёт того, что глубина проникновения игл регулируется - 0,2-2 миллиметра. Минимальная глубина выбирается для зон повышенной чувствительности (глаза, губы) - 0,2 мм, а на глубине 2 мм обрабатывают растяжки на теле. Ответная реакция организма на уколы игл, скорость прокола которых составляет 900 раз за минуту, в следующем: начинается активизация сильных восстановительных процессов в кожном покрове и вырабатывается коллаген, и как следствие кожа становится гладкой и подтянутой.

Уникальная особенность такой процедуры в том, что применение очень тонких игл с диаметром 0,2 мм, не причиняет травм коже и выполняется безболезненно. После проведения очистки и пилинга следует нанести сыворотку или лечебный коктейль для мезотерапии и обработать все лицо и тело.

По окончании фракционной мезотерапии кожа обрабатывается специальным спреем, обладающим успокаивающим эффектом, и накладывается маска, которая охлаждает кожу. Небольшое покраснение кожи легко замаскировать за счёт противовоспалительного крема с тонирующим эффектом.

Данный вид мезотерапии является более деликатной процедурой в сравнении с дермароллерами, ведь она использует супертонкие иглы. Процедура безопасная, на каждый сеанс используется одноразовый картридж с иглами.

Чтобы достичь чёткого эффекта шлифовки пор, рубцевых образований, морщин, подтяжки и омоложения кожного покрова, следует выполнить курс фракционной мезотерапии, от 8 до 12 процедур один раз за 7-14 дней (все это зависит от того, какую толщину имеет кожа и как быстро она восстанавливается).