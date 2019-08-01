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Фракционная мезотерапия
Сегодня, 03:47
Фракционная мезотерапия предусматривает шлифовку кожного покрова и введение лечебных веществ в глубинные слои кожи при помощи аппарата дермоштамп (электродермороллер).
Данный вид мезотерапии позволяет повысить тонус кожи, разгладить морщины, придать коже здоровый цвет, сузить поры и убрать растяжки. Также помогает при выпадении волос и предупреждает преждевременное старение кожи.
Длительность сеанса от 15 до 45 минут.
Курс лечения включает в себя до 10 сеансов, выполняемых один раз в 7-14 дней.
В результате пройденного курса кожа приобретает гладкость, улучшается её цвет, выравниваются рубцы после прыщей и уменьшается глубина растяжек, замедляется увядание кожного покрова и укрепляются волосы на голове.
В клинике можно осуществить данную процедуру, которая позволит устранить расширенные поры, пигментацию, морщины, рубцы и растяжки.
Такую мезотерапию осуществляют при помощи аппарата, а именно тоненькими иголками. Как и в случае лазерной обработки, образуются зоны кожи обработанные и такие, которые не подверглись аппаратному действию, располагающиеся в шахматном порядке. От этого и возникло название - фракционная мезотерапия, что означает не тотальную обработку кожи, а остатки островков регенерации кожи. Процедура хорошо переносится и период реабилитации занимает короткое время.
Выраженный эффект от применения
обеспечивается за счёт того, что глубина проникновения игл регулируется - 0,2-2 миллиметра. Минимальная глубина выбирается для зон повышенной чувствительности (глаза, губы) - 0,2 мм, а на глубине 2 мм обрабатывают растяжки на теле. Ответная реакция организма на уколы игл, скорость прокола которых составляет 900 раз за минуту, в следующем: начинается активизация сильных восстановительных процессов в кожном покрове и вырабатывается коллаген, и как следствие кожа становится гладкой и подтянутой.
Уникальная особенность такой процедуры в том, что применение очень тонких игл с диаметром 0,2 мм, не причиняет травм коже и выполняется безболезненно. После проведения очистки и пилинга следует нанести сыворотку или лечебный коктейль для мезотерапии и обработать все лицо и тело.
По окончании фракционной мезотерапии кожа обрабатывается специальным спреем, обладающим успокаивающим эффектом, и накладывается маска, которая охлаждает кожу. Небольшое покраснение кожи легко замаскировать за счёт противовоспалительного крема с тонирующим эффектом.
Данный вид мезотерапии является более деликатной процедурой в сравнении с дермароллерами, ведь она использует супертонкие иглы. Процедура безопасная, на каждый сеанс используется одноразовый картридж с иглами.
Чтобы достичь чёткого эффекта шлифовки пор, рубцевых образований, морщин, подтяжки и омоложения кожного покрова, следует выполнить курс фракционной мезотерапии, от 8 до 12 процедур один раз за 7-14 дней (все это зависит от того, какую толщину имеет кожа и как быстро она восстанавливается).