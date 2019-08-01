Открытие детской парикмахерской

Многим предпринимателям стереотипы не позволяют открыть детскую парикмахерскую. Маленькие клиенты также стремятся к совершенству, но все равно идея с открытием детской парикмахерской кажется очень рискованной, непредсказуемой и нерентабельной. Поэтому на этом рынке нет жесткой конкуренции, по сравнению с обычными салонами красоты. С чего стоит начать? Как с нуля открыть свою парикмахерскую?

Первым делом стоит зарегистрировать свое ЧП. Дальше стоит начать подыскивать помещение, ведь грамотное местоположение под салон красоты для маленьких посетителей позволит добиться лучших результатов. Детскую парикмахерскую уместно открыть в магазине детской одежды, игрушек, в торгово-развлекательных центрах для детей.

Отдельное помещение в центре города можно рассматривать только тогда, когда в штате будет высококвалифицированный персонал. Нужно не только организовать рабочие места, но также создать для маленьких посетителей зону ожидания, где они смогут незаметно проводить время, ожидая своей очереди.

Персонал и атмосфера

Для детей мир – это воплощение сказок и приключений. Поэтому нужно создать такую атмосферу, чтобы каждый ребенок приходил с удовольствием на новую прическу. В зоне ожидания должно быть достаточно игрушек. Маленькие клиенты будут рады видеть большие аквариумы, клетки с домашними попугаями и хомячками. По телевизору должны показывать любимые детские мультики. Покупая оборудование для детского салона, красоты стоит понимать, что покупка и установка зеркал требуют особого внимания.

Нежелательно устанавливать их перед креслами, ведь маленький клиент может испугаться инструментов и разбить зеркало. Поэтому зеркала должны размещаться в другом месте.

При выборе персонала стоит отталкиваться от квалификации сотрудников, любви к детям и положительных качеств. Детям нужно объяснить, что будет делать парикмахер, создать теплую, доверительную атмосферу, в которой будет приятно ребенку и легко расслабиться. Для детской комнаты нужны такие работники:

администратор для решения организационных вопросов, встречи клиентов, организации досуга и зоны ожидания;

уборщица;

мастера (порядка 6);

бухгалтер с частичной занятостью.

Детская парикмахерская: рентабельный бизнес или провал?

По статистике посетителями парикмахерских становятся дети в возрасте от 3 месяцев до 15 лет. Порядка 60% клиентов – это дети дошкольного возраста, но группу риска составляют 5% клиентов – дети в возрасте до двух лет. На подростков приходиться 35%.

В бизнес-плане нужно полностью просчитать все траты и расходы. Нужно также учесть такие нюансы:

регистрация предприятия;

изготовление печати;

вывеска;

разработка интерьера;

закупка строительных материалов;

оплата услуг строительной компании;

закупка мебели;

установка пожарной сигнализации;

создание и раскрутка сайта.

Сколько обойдется открытие детской парикмахерской?

В среднем, чтобы бизнес был успешным требуется выложить порядка 7 тыс. долларов. Бизнес рентабелен, а срок окупаемости составит два года.

По мнению аналитиков рынка, этот вид бизнеса является успешным, если предоставить услуги по трем направлениям:

нейл-дизайн для детей;

косметология (для решения проблемы подростковой сыпи и других проблем);

стрижки и укладки для детей;

аква-грим;

услуги по прокалыванию ушей.

Это обеспечит высокую посещаемость в парикмахерской. Также услугами будут пользоваться активные дети, которые посещают танцевальные студии, занимающиеся гимнастикой. Такие дети будут принимать участие в выступлениях, поэтому они часто будут выполнять макияж и прически.

Подводные камни бизнеса

Стоит понимать, что все прибыльные услуги, такие как маникюр, педикюр, окрашивание ногтей, которые пользуются спросом в обычном салоне окажутся неактуальными для детского. Также стоит понимать, насколько сложно будет приобрести качественное детское оборудование, ведь большинство необходимых элементов интерьера придется делать под заказ. Но в этом есть некоторые положительные моменты – отсутствие необходимости приобретать дорогостоящее косметологическое оборудование и получение необходимых лицензий.

Чтобы понимать, как можно организовать сопутствующую деятельность необходимо грамотно составить бизнес-план. Обыкновенные

для маленьких посетителей не будут привлекательными, а сидения в виде машинок, самолетиков – это именно то, что нужно. Будет хорошо, если встречать маленьких посетителей, будут аниматоры в костюме сказочных персонажей и провожать в кресло. Машинка для стрижки не будет пугать малышей, если она будет выполнена в виде игрушки.

Вместо зеркал напротив кресла клиента можно повесить плоский экран, где будут демонстрироваться мультики. Нужно позаботиться о средствах для укладки, те, что используются для взрослых не подходят, поскольку нужна гипоаллергенная и безопасная косметика.

Отрицательные моменты

Любой бизнес даже самый прибыльный не лишен отрицательных моментов.

Большой размер аренды. Если арендовать помещение в торговом центре, то придется выложить крупную сумму денег. И обойти этот момент никак не получиться. Торговый центр является лучшим местом для открытия детской парикмахерской, ведь вокруг достаточно много детских магазинов, развлекательных площадок. Так удастся сэкономить на рекламе.

