Миостимуляция тела

Миостимуляция активно применяется в косметической медицине для поддержания мускулатуры живота, ягодиц, подтягивания кожи лица. Технология дает возможность усовершенствовать очертания лица и туловища, уменьшить жировую прослойку в проблематичных участках. Миостимуляцию используют в комплексе терапии ожирения. На фоне лечения допускается освободиться от жирной прослойки в местах, где жировая материя слабо уходит в том числе и рядом интенсивных нагрузках и адекватной диете.

Стимулирование мускульной материи совершается за счет влияния низкочастотного пульсирующего тока с продолжительностью импульса 0,5 - 300 мсек, и частотой 1 - 300 Гц, влияние тока для процедур на лице составляет до десяти миллиампер, на туловище - вплоть до 100 миллиампер.

Методика процедуры

Подготовленние к миостимуляции состоит в проведении осмотра, а кроме того составлении плана терапии. Доктор составляет схему для наложения электродов. Кожу перед накладкой электродов чистят скрабом, обрабатывают гелем с целью наилучшего проведения тока. В последствии подготовительного периода прикладывают электроды. Потом доктор устанавливает пластинки и настраивает программу (силу тока).

Силу тока определяют по чувствам больного, в случае если возникает боль, в таком случае мощность необходимо уменьшить. Сначала установливают слабенькую силу тока. По критерию терапии ее понемногу увеличивают. Нельзя выставлять мгновенно сильную подачу тока, так как имеет возможность появиться болевой синдром.

Электроды размещаются на коже таким способом, чтобы мышцы-антагонисты сокращались поочередно.

Закрепляют электроды на коже при поддержки эластичных ремней.

Интенсивность и влияние тока вводится индивидуально в зависимости от чувствительности клиента.

Из числа компаний-изготовителей миостимуляторов наиболее лучшими являются европейские, израильские, американские и японские агрегаты, российские не уступают им по качеству, однако существенно проигрывают по дизайну и удобству аксессуаров. Корейские и тайваньские аппараты хуже, однако наиболее доступные по цене. Что относится китайского оснащения, то здесь как повезет - может проработать длительное время, а может и нет.

Суть процедуры

Во период миостимуляции мышц туловища импульсный электроток воспринимается организмом как импульсы нервной концепции, принуждающие мышцы усиленно сокращаться. Таким способом достигается результат тренировки в отсутствии физиологической нагрузки.

Сокращения мышц, вызванные работой аппарата различаются от сокращений в период физиологических упражнений. Импульсный ток способен оказывать воздействие на те мышцы, какие достаточно трудно привести в активность со поддержкой физкультуры. Так можно.

Обычно рекомендовано 1 процедура миостимуляции в недельку, длительностью стимуляции одной группы мышц не свыше двадцатый минут. Курс заключается из 5 – 15 сеансов.

На 5-7 сеансе клиенты подмечают первоначальные перемены. По завершению курса туловище становится стройным, кожа гибкой и упругой. Ожирение лечат только лишь в комплексе. Для осуществления коррекции веса необходимо вначале привести в порядок рацион. Есть нужно незначительными дозами, отказаться от жирного, жареного, соленого. В питание включат больше овощей и фруктов. Мясо и рыбу необходимо принимать только лишь в расслабленном, тушеном, либо запеченном варианте. Супы стоит есть предпочтительно овощные с прибавлением вареного мяса либо рыбы. Невозможно использовать жирные соусы, молочные продукты питания высокой жирности. Пациентам необходимо уменьшить использование хлеба вплоть до нескольких кусочков за день. Предпочтительно отказаться от кондитерских продуктов. Людям с лишним весом необходимо больше выпивать воды, в особенности пред приемом еды. Другим условием излечения является организация активного отдыха, физиологических нагрузок и врачебной физкультуры. В обязательном режиме больным показана вечерняя либо ранняя прогулка в течении 1-2 часов. Приветствуется посещение степ-аэробики, гимнастики, танцев, занятий в тренажерах 3 раза за неделю (можно чаще).

Противопоказания

При всей кажущейся несложности процедуры с использованием

, процедура может являться опасной, по этой причине тщательно изучаем противопоказания.

Следует обратить свое внимание на такие противопоказания:

• при беременности;

• при наличии кардиостимулятора;

• заболевания вен;

• наличие камней в почках либо желчном пузыре;

• инфекционные болезни;

• повышенная чувствительность к электро процедурам;

• период месячных;

• онкологические болезни любой локализации;

• заболевания сердечно-сосудистой концепции (аритмии и др.).

• заболевания системы крови.

Как правило миостимуляция исполняется в салонах, что отвечает требованиям безопасности. Однако в случае если соблюдать предосторожность и ответственно отнестись к процедуре, то допускается осуществить операцию и дома. Для данного следует приобрести миостимулятор. Устройство обязан содержать 4 электрода, однако допускается и больше. В салонах применяются электроды от 10 и выше. В этом случае необходимо немало генераторов. Самым наилучшим выбором будет 1-2 электрода.



