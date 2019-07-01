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Как визуально сделать маленькую комнату больше?

Сегодня, 01:31

Как визуально сделать маленькую комнату больше?Как визуально сделать маленькую комнату больше?

Маленькая комната не повод огорчаться и рушить стены в попытках увеличить пространство. Давно замечено, что при помощи некоторых приемов комнату можно преобразить до неузнаваемости. В том числе и значительно расширить ее. Несколько несложных приемов от специалистов по дизайну и ремонту в короткий срок сделают маленькое помещение просторнее.

1. Цветовая гамма играет большую роль в зрительном восприятии комнаты. И именно оттенки самой светлой цветовой гаммы позволяют добиться эффекта простора. А темные тона, равно как и резкий контраст цветов, как раз наоборот, делают помещение маленьким. В идеале помещение должно напоминать изнутри куб белых оттенков.

2. Расстановка мебели и разделение комнаты на зоны может стать одним из вариантов увеличения пространства. Наиболее удачным решением будет расстановка мебели по ранжиру – от меньшего к большему. То есть, самые близкие к двери предметы мебели должны быть небольшими и низкими и постепенно уходить вглубь к объемным и высоким. Массивные предметы интерьера только ухудшают вид и без того небольшой комнаты – от них стоит отказаться в первую очередь. Предпочтение следует отдавать минимальному набору мебели для того, чтобы основное пространство оставалось наиболее свободным. Материал тоже играет большую роль – чем легче материал, из которого сделана мебель, тем шире кажется комната. В данном случае высокие узкие шкафы до самого потолка дадут замечательный визуальный эффект простора. Хорошо подойдет и мебель трансформер, ее легко сложить при необходимости, тем самым освободив место.

3. Сделать потолок выше помогут вертикальные линии на стенах. От горизонтальных линий и рисунков на их основе нужно категорически отказаться. Подходящие фотообои с 3D рисунком улицы, неба, окна или причудливых абстракций – придутся как нельзя кстати.

4. Даже самая крошечная комнатка становится шире, если установить в ней правильное освещение. Шторы на окнах лучше всего заменить легкими и светлыми, или вовсе убрать, оставив естественное освещение.

5. Зеркала на заказ в Москве недорого и зеркальные предметы довольно сильно увеличивают пространство небольших комнат. Достаточно повесить большое зеркало, или даже установить шкаф с зеркальной поверхностью – и комната не только станет шире, но и гораздо интереснее. К тому же, давно замечено, что любой прозрачный предмет интерьера тоже прекрасно увеличивает жилое пространство.

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