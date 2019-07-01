Парфюм: верхняя, средняя, базовая ноты

Все ароматы следуют по своему составу принципу пирамиды. Интенсивность и стойкость аромата уменьшаются от основания пирамиды к вершине. Парфюмерная композиция тоже не исключение: она состоит из верхней, средней и базовой нот. особенно это зщаметно в мужские Армани Аква Ди Джио.



Верхняя нота всегда первой воспринимается обонянием, но и исчезает быстрее всего. Распылите свежий аромат, ощутите верхнюю ноту, которая определяется интенсивными, но и летучими ароматическими эссенциями. Здесь обычно преобладают цитрусовые нюансы или нежные цветочные ароматы.



После этого ощущается длительная сердечная нота, которая обеспечивает долгую связь с кожей. Она разворачивается примерно через десять минут после верхней ноты и формирует сердце композиции аромата, поскольку аромат на 50-80% состоит из сердечных нюансов. Ароматические эссенции этой части композиции имеют среднюю стойкость и образуют тонкие гармонические градации между верхней и базовой нотами.



Благодаря своим ароматическим молекулам базовая нота образует особую связь с ароматическими свойствами кожи. У каждого человека кожа пахнет по-своему. Из-за этого базовая нота является наиболее индивидуальной частью аромата и воспринимается в течение многих часов. Базовая нота стабилизирует всю композицию и часто состоит из древесных и мускусных ароматов.



Кроме того, ароматы делятся на духи, парфюмированную воду, туалетную воду и одеколон. Эти различные варианты ароматизаторов отличаются по концентрациям содержащихся в них ароматических масел. Приведенные ниже данные отражают интенсивность и долговечность вариаций ароматов сверху вниз.



Духи: 15 - 30% парфюмерного масла и, следовательно, самая высокая концентрация.

Eau de Parfum: 10 - 15% парфюмерного масла.

Туалетная вода: 3 - 12% парфюмерного масла.

Eau de Cologne: 3 - 5% парфюмерного масла.

Лавр благородный в составе парфюмерных композиций

Свежий пряный аромат лавра украшает не только блюда, его можно назвать донором многих ароматов в парфюмерии и ароматерапии. В производстве парфюмерии, ароматических масел, ароматических свечей он играет не последнюю роль.

Базовая нота духов

Пряный, свежий, немного похожий на эвкалипт запах лавровых масел особенно подходит в парфюмерии в качестве главной базовой ноты, но иногда используется для сердечных ароматов. Он прекрасно сочетается с такими компонентами, как цветы, ладан, ароматы других пряностей. Лавр совместим с запахами древесины - кипариса и сосны. Он добавляется в мужскую и женскую парфюмерию.

Сандал - не просто аромат

Масло сандалового дерева используется не только как ароматизатор в парфюмерии. Долгое время оно было лекарством в китайской медицине. Так что это масло очень полезно против проблем с кожей и других заболеваний. К тому же это расслабляющий антидепрессант, обладающий эффектом афродизиака, что проверено и подтверждено научно. После него трудно привыкать к другому аромату.

Сандал: запах Востока

Сладкий бальзамический аромат восточных сказок и легенд об Индии сложен и стоек, насыщен и ярок. Сандал стабилизирует летучие соединения и отлично гармонирует с нюансами цветов и цитрусовых. Его используют в парфюмерии и для мужчин, и для женщин. Запах сандала способен бороться с депрессией и стимулировать крепкий сон. Подбирая духи, нелишне знать об эффекте ароматов в составе их композиций. Таким образом, можно управлять своим настроением и даже улучшать здоровье.