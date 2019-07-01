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Парфюм: верхняя, средняя, базовая ноты
Сегодня, 01:30
Все ароматы следуют по своему составу принципу пирамиды. Интенсивность и стойкость аромата уменьшаются от основания пирамиды к вершине. Парфюмерная композиция тоже не исключение: она состоит из верхней, средней и базовой нот. особенно это зщаметно в мужские Армани Аква Ди Джио.
Лавр благородный в составе парфюмерных композиций
Свежий пряный аромат лавра украшает не только блюда, его можно назвать донором многих ароматов в парфюмерии и ароматерапии. В производстве парфюмерии, ароматических масел, ароматических свечей он играет не последнюю роль.
Базовая нота духов
Пряный, свежий, немного похожий на эвкалипт запах лавровых масел особенно подходит в парфюмерии в качестве главной базовой ноты, но иногда используется для сердечных ароматов. Он прекрасно сочетается с такими компонентами, как цветы, ладан, ароматы других пряностей. Лавр совместим с запахами древесины - кипариса и сосны. Он добавляется в мужскую и женскую парфюмерию.
Сандал - не просто аромат
Масло сандалового дерева используется не только как ароматизатор в парфюмерии. Долгое время оно было лекарством в китайской медицине. Так что это масло очень полезно против проблем с кожей и других заболеваний. К тому же это расслабляющий антидепрессант, обладающий эффектом афродизиака, что проверено и подтверждено научно. После него трудно привыкать к другому аромату.
Сандал: запах Востока
Сладкий бальзамический аромат восточных сказок и легенд об Индии сложен и стоек, насыщен и ярок. Сандал стабилизирует летучие соединения и отлично гармонирует с нюансами цветов и цитрусовых. Его используют в парфюмерии и для мужчин, и для женщин. Запах сандала способен бороться с депрессией и стимулировать крепкий сон. Подбирая духи, нелишне знать об эффекте ароматов в составе их композиций. Таким образом, можно управлять своим настроением и даже улучшать здоровье.