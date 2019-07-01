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Какие есть преимущества у live-игр в онлайн-казино?

Сегодня, 03:24

Какие есть преимущества у live-игр в онлайн-казино?Какие есть преимущества у live-игр в онлайн-казино?

Стремительное развитие современных технологий приводит и к тому, что достаточно быстро развиваются и онлайн-казино. Например, еще недавно live-игры, в которых есть живой дилер, казались фантастикой и начинали предоставляться лишь энтузиастами от мира онлайн-казино. Однако теперь эти азартные игры онлайн доступны чуть ли не в каждом уважающем себя заведении такого типа. Так в чем же преимущества этих игр для игрока?

Что такое live-игры?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться с тем, что такое live-игры вообще. В live-играх у Вас есть окно живой трансляции, в которой Вы можете видеть дилера и игровой стол. Некоторые места на игровом столе активны для игроков, которые подключились к столу и делают ставки. Также в таких играх есть живой чат, в котором игроки могут обсуждать ход игры. Все это определяет род игр, которые предоставляются через живых дилеров. Это в основном карточные и настольные игры, например, рулетка, блэкджек, баккара и другие.

Преимущества live-игр

Одним из главных преимуществ live-игр является степенный темп игры. Если, например, в обычных карточных играх казино только от Вас зависит Ваш темп, и Вы за час можете заиграть чуть ли не состояние. В отличие от таких игр, live-игры имеют свой темп. Дилер дает время игрокам на то, чтобы сделать ставку, потом раздает карты и ожидает от игроков продолжения игры. Учитывая также, что зачастую одновременно за одним столом играет сразу несколько гэмблеров, то в некоторых играх дилеру приходиться дожидаться ставок всех игроков. Это означает, что Ваш банкрол будет расходоваться постепенно, без лишних ускорений. Поэтому если у Вас вдруг появится неконтролируемый азарт, который будет грозить Вам растратой всех Ваших игровых денег, у Вас будет время на то, чтобы остыть. Еще одним преимуществом этого вида игр является наличие социальной коммуникации между игроками и даже живым дилером. Это как раз возвращает игроков в атмосферу реального казино, с постоянным общением, комментариями и всем прочим. Немаловажным преимуществом live-игр для недоверчивых игроков является прозрачность и понятность игры. Как ни странно, но очень многие гэмблеры до сих пор не очень-то доверяют Генератору случайных чисел. Поэтому для таких игроков live-игры идеальный выход, так как они видят своими глазами, что происходит на столе.

Вместо заключения

В конце этой статьи отметим, что live-игры позволяют играть только на реальные деньги, поэтому у Вас не получится попробовать играть на бесплатные монеты. Зато некоторые онлайн-казино позволяют следить за процессом игры, не делая ставки, хотя для этого у Вас также должен быть открыт счет на реальные деньги.

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