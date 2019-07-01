Экраны для улиц

Светодиодные экраны отличают от обычных баннеров яркостью цветов, позволяющее качественно воспринимать рекламный ролик в любую погоду и время суток. Кроме этого стоит отметить, что данное оборудование в значительной степени долговечнее в эксплуатации. И в третьих благодаря превосходной сборке модулей и хорошей гидроизоляции такие экраны устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и могут бесперебойно работать хоть в дождь, хоть в снегопад. При необходимости рекламный уличный экран купить можно в специализированных интернет магазинах, большинство из которых идут навстречу своим клиентам и предоставляют уникальную возможность купить в рассрочку. Такие экраны пользуется большим спросом за счет того что с их помощью можно эффективно привлечь внимание потенциальных покупателей.

Типы

Уличные экраны изготавливаются из светодиодных модулей и выпускаются в продажу различных размеров и форм. Такую технику можно подключить к различным источникам информации, что позволит легко и просто управлять изображением на экране. Такие экран отличаются от другого оборудования высоким коэффициентом яркости, надежной защитой и контрастностью изображения. Видеоролики на таких экранах имеют крупный хорошо читаемый шрифт, что позволяет превосходно передать суть рекламного объявления. В продаже также имеются медиафасады, которые обладают большой рекламной площадью и высоким процентом эффективности. После установки трансляция рекламы осуществляется непосредственно на самом фасаде здания, такой вид монтажа возможен за счет легкости веса оборудования. Новинкой является видеоэкран для помещений, такие приборы устанавливают в концертных залах или на массовых мероприятиях. Благодаря масштабности изображения зрители могут увидеть все происходящее на сцене сидя на самых отдаленных местах. Также такие экраны используются во время спортивных соревнований. Любой рекламный уличный экран купить можно по доступной цене, главное определиться с необходимой моделью.

На что необходимо обратить внимание перед покупкой

Допустимое количество пикселей, наилучшим экраном считается Р10, который способен обеспечить комфортное просматривание изображения на значительном расстоянии. Далее нужно обратить внимание на пиксельный шаг, выбирать экран необходимо, чтобы между пикселями был шаг 15-60мм, это позволит зрителям увидеть самые маленькие предметы, которые транслируются на экране. Что же касается разрешения, для видеороликов минимальное разрешение экрана должно быть 160 х 120 точек. В продаже имеется два типа светодиодов SMD и DIP, которые отличаются друг от друга способом монтажа и технологическими параметрами.