Психологическая консультация - помощь в построении карьеры Психологическая консультация - помощь в построении карьеры Казалось бы, чем может помочь психолог от http://psychogenes.ru/, когда речь идет о карьере? Ведь самое главное это профессиональные навыки и связи. Но при этом очевидно: профессиональные навыки и тем более умение налаживать деловые связи зависят исключительно от характера человека. Каждая карьерная ступень требует от нас раскрытия личностных качеств и увеличение социальной энергии.



Во-первых, необходимо как можно точнее определить, какие именно качества нужны на Вашей должности. Какие-то уже есть в Вашем арсенале, а остальные нужно приобрести, по возможности не слишком медля. Здесь и начинается работа психолога, который поможет выявить необходимые качества и усилить их в Вашем характере. Кроме того, подъем по карьерной лестнице это изменение социального статуса и наращивание так называемой социальной энергии. Если ее недостаточно, то, сколько не обучайся мастерству умелого руководителя, оно не сможет органично вписаться в характер. И руководство решит, что специалист не тянет. А в наши планы это, понятное дело, никак не входит.



Изменение социального статуса это тоже задача психологическая. Чтобы быть принятым, нужно стать своим, почувствовать себя комфортно на новом социальном уровне. Эти задачи так же можно решить современными психологическими методами. Поэтому, второй этап - работа с социальной энергией. Для увеличения социальной энергии необходимо постепенное раскрытие социального потенциала человека, его волевой и ментальной силы. Все мы обладаем этим ресурсом в том или иной мере.



Но только эффективные руководители и люди публичные могут похвастаться тем, что действительно сумели его реализовать. Психологическая программа Карьерный рост помогает достичь этих двух результатов: Вы выявляете и усиливаете личностные качества, необходимые для Вашей должности и приобретаете социальную энергию для решения новой карьерной задачи. Каждая новая карьерная ступень это своеобразный вызов. Сможем ли мы его принять, зависит только от нас, от нашей подготовленности и правильно выбранной стратегии.





