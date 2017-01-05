Выбираем камеры слежения

Камеры семейства tral-patrol-2-ip – развитие систем автослежения. Основой камеры является плата вычислителя, повышающая значительно надежность устройства. Главное его назначение – видеонаблюдение значительных площадей и регистрация проникновений. Камера слежения от www.tral.ru/production/patrol/tral-patrol-2-ip/ анализирует информацию от других камер и, при активности, наводится на объекты. Когда цель не одна, они сопровождаются поочередно с заданным периодом сопровождения. Для этого можно настроить приоритетные зоны. При нескольких объектах предпочтение отдается тому, что находится в зоне с большим приоритетом. Система автослежения сохраняет на удалении лицо нарушителя, покрывая площадь 1Га. Для такой детализации обычными средствами необходима установка множества простых камер и километры кабеля.

Какие функции выполняет Трал?

Система обладает купольным термокожухомв наружном исполнении и включает камеры, вычислитель и систему питания. Она позволяет записывать видеосигнал от скоростной камеры, что дает возможность восстановить ситуацию в необходимый момент. Фиксация на накопитель, на хранилище дает возможность применять систему автономно или в комплексе с центральным хранилищем. ПО позволяет отслеживать на мониторе изображения, видеть зону наблюдения с позицией камеры. Искать события по зоне на панораме. В данном случае отображаются лишь события, зарегистрированные в поле зрения, ускоряя работу. Следящая система легко включается в сеть видеонаблюдения с иными видеорегистраторами линейки с помощью универсального ПО.

Как функционирует система?

Монтаж камеры выполняется на углу, на столбе, чтобы выбирать нужный угол обзора. Система собирается в заводских условиях и реализуется в собранном и откалиброванном виде. Для подключения системы нужно лишь обеспечить ее питанием и подключить к компьютеру. Информационной средой могут служить беспроводные и проводные каналы связи. Необходимо обратить внимание: камера функционирует автономно, компьютер нужен при настройке и просмотре. Минимальные настройки включают присвоение IP, установку приоритетов, выбор сохранения данных. Камеры производятся в нескольких модификациях с разным числом каналов, углами зрения системы. Вычислитель предназначен для наведения камеры при помощи анализа изображения, полученного с обзорной камеры. Во многих системах видеонаблюдения разрешение камер не позволяет опознавать человека.