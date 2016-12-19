Антигуа и Барбуда гражданство за инвестиции

Сам факт по которому предоставляется гражданство основан на специальном законе Антигуа и Барбуда который действует с 1 ноября 1981 года (этот день знаменателен началом независимости от Англии). Люди, которые были рождены на островах этого государства были автоматически их гражданами, и это продолжалось до 31 октября 1981 года, так же ребенок мог стать гражданином Антигуа и Барбуда если хотя бы один из его родителей был рожден в этом государстве. Если родители ребенка являются гражданами, какого либо государства входящего в союз Англии, то он тоже мог стать гражданином Антигуа и Барбуда.

Гражданство за инвестиции в экономику

Специальная программа Антигуа и Барбуда гражданство за инвестиции была утверждена Парламентом Антигуа и Барбуда 19 марта 2013 года. Для того чтобы получить гражданство на этих островах имеется три вида программ:

Первый способ получения гражданства является инвестиция в недвижимость государства, сумма должна быть не менее 400, 000 долларов.

Вторым способом является добровольное пожертвование в размере 200,000 долларов, эти деньги отправятся в государственный фонд.

И наконец, третьим способом является большой вклад в бизнес на этих островах, сумма вклада должна быть не менее 1,500,000 долларов.

Помимо человека, который является основным заявителем, на гражданство могут претендовать его супруга и дети, при условии, что им еще не исполнилось 25 лет, власти этого государства также могут разрешить получение гражданства и родителям заявителя, если их возраст превышает 65 лет. Помимо основных пожертвований перечисленных выше, заявитель будет обязан внести свой вклад в казну государства в размере 50,000 долларов за самого себя, 50,000 долларов за супругу и по 25,000 долларов за каждого ребенка который не достиг своего совершеннолетия. Если ваши дети уже достигли 18 лет и не превысили 25, то за них придется платить 50 000 долларов, точно такая же сумма распространяется на родителей старше 65 лет.

Due Diligence Fees

Это проверка на то, что у подавшего заявку человека не имеется судимостей, обвинений и так далее. При подаче заявления вы можете рассчитывать на различные поощрения при условии финансирования фонда: если вы выберете подобную опцию, то на вас будут распространяться льготы. Например если ваша семья состоит из 4 человек, то совершать вклад в казну государства нужно будет лишь вам и вашей супруге.