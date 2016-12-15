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KvartiraZaMkad.Ru

15 декабря 2016

KvartiraZaMkad.Ru

Если вы планируете приобрести квартиру, то наверняка знаете, что в наше время одним из самых актуальных и популярных предложений является покупка недвижимости от застройщика. Отличные варианты квартир в новостройках можно найти на сайте KvartiraZaMkad.Ru .

Самые актуальные предложения в каталоге жилых комплексов


Данный портал предлагает вашему вниманию только актуальные и лучшие предложения жилых комплексов Московской области. Такая огромная база новостроек позволяет покупателю приобрести для себя жилье со скидками от самого застройщика. Квартиры в Подмосковье отлично подойдут даже тем, кто обладает довольно скромным доходом. Для тех же, кто располагает средствами, есть отличный выбор квартир в новостройках и целые жилые комплексы. Квартиры в Подмосковье становятся все более выгодным вложением ваших средств и приемлемым вариантом для жизни.

Плюсы и минусы покупок жилья от застройщика


Часто покупатель задается вопросом, насколько выгодно приобретение жилья в новостройке и какие риски возможны? Преимущества покупки квартиры от застройщиков просто налицо. Во-первых, вы вкладываете деньги и сами можете планировать, каким будет ваше будущее жилье. Так, например, вы сами можете разработать схему перегородок или распланировать расположение всей сантехники, кухни, туалета, освещения и прочее. Во-вторых, вы можете купить уже готовый вариант с отделкой. Таким образом, вы приобретете качественное и уютное жилье, которое будет являться просто отличным вложением ваших денег. Ведь после сдачи дома в его эксплуатацию, квартиры тут поднимаются в цене еще на 20% минимум. Стоит заранее позаботиться о самом выгодном варианте. В-третьих, если все ваши требования были выполнены точно, и квартира была готова в срок, то проблема с жильем для вас решена на долгие годы.

KvartiraZaMkad.Ru

Однако, есть и некоторые минусы, на которые также стоит обратить свое внимание. Даже заключенный договор между заказчиком и застройщиком не может дать вам всех гарантий того, что ваше жилье будет готово в срок и будет соответствовать всем требованиям. Именно поэтому заказчику просто необходимо выбирать для себя в качестве застройщика ту компанию, которая проверена временем и отзывами клиентов. Также заказчик не может знать, что он получит в итоге. Лишь во время эксплуатации самого помещения станет ясно, насколько качественно была проделана работа. Поэтому не стоит полагаться на судьбу, пользуйтесь услугами профессиональных фирм.



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