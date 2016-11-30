Книги №4 MasterForex-V рассказала, чем опасны трейдеры-мартингейлы

Уже прошло достаточно времени с тех пор, как начала публиковаться книга (№4) MasterForex-V, но интерес к ней не угасает и сегодня, ведь она раскрывает шокирующую правду об инвестициях на рынке форекс. Все, кто прочитал книгу, благодарны автору за то, что он открыто рассказал о том, что происходит на рынке и как можно избежать провала.

Вся эта информация была опубликована в Первой главе. Но читатели стали с нетерпением ожидать выхода продолжения, ведь остались заинтригованы после прочтения первой главы. И вот на днях была опубликована Глава 2, в которой автор рассказывает, как среди огромного количества «успешных трейдеров» найти надежных управляющих ЛАММ-автокопирование ребейта, а также особое внимание уделяется трейдерам-мартингейлам, с которыми лучше не иметь дела.

По мнению автора книги, трейдеры-мартингейлы являются самыми опасными врагами инвестора. Трейдер-мартингейл – это человек, который использует стратегию, пришедшую из казино. Суть ее заключается в том, что сначала делается минимальная ставка, но после каждого проигрыша она растет, чтобы взять выигрыш, который покроет потери.

Но форекс и казино – это совсем разные вещи. На форексе бездумное повышение лотов не пройдет, а о бесконечно открываемых ордерах и речь не идет.

Что же получает инвестор, который видит графики с доходностью в 300-400 процентов в год. После того, как margincall срабатывает, депозит управляющего трейдера обнуляется, а цена возвращается на прежнее направление краткосрочного движения. В результате инвестор несет потери, а управляющий объясняет, что стратегия верна, просто не хватило средств.

Таких примеров работы мартингейлов в книге очень много. А еще из нее можно узнать, как не попасть в ловушку недобросовестных трейдеров. Но автор не опровергает метод мартингейл как неприемлемый вовсе. Он уверен, что, если подходить разумно к этой стратегии, то она может быть эффективной, но при условии, что мартингейл использовать дозировано.

В своей книге автор советует обратить внимание на авторский индикатор АО Zotik, который работает по принципу «веера средних МФ» в Академии MasterForex-V. По отзывам независимых трейдеров, этот метод является намного эффективней, чем индикатор АО Вильямса, который немного устарел. Но АО Zotik дает возможность находить развороты тренда с первой попытки.

Эта собственная разработка Академии MasterForex-V позволяет заработать в месяц до 1000%. Автор рассказывает об этом в книге и приводит реальные данные и графики. Если же говорить об опасностях в виде мартингейлов, то есть и другая угроза – антимартингейлы. Это управляющие крупными ПАММ-счетами, которые психологически сломлены большими объемами средств. Эти трейдеры могут сливать и свои депозиты, и инвесторов. В соответствующем разделе книги изложено, как определить такие конторы и как их «отсеивать». Кроме того, в книге рассказывается, почему управляющего следует выбирать не по доходам в долларах, а по пунктам, как трейдеры MasterForex-V зарабатывают более 100% в год и как Клуб инвесторов MasterForex-V учит избегать проблемных ситуаций, выбирая себе лучшие условия для работы.

Кроме всех этих вопросов, автор освещает также ситуацию с сервисами социального трейдинга. Их суть заключается в том, что они предлагают инвестору копировать успешные сделки на свои счета. В этом заключается суть заработка без лишних усилий. Но не все так просто на деле. В реальности от этих сервисов прибыль получает только 3% пользователей.

Многие участники рынка слишком верят рекламе и совсем лишены способности анализировать. Многие не думают, что копируют не только прибыльные, но и убыточные сделки, а когда приходит понимание, то депозиты уже в состоянии «комы». При этом «успешный» трейдер тянет своих подписчиков на дно. Он получает личный доход не за счет торговли, а за счет перенаправления средств инвесторов в собственный карман. При этом подписчик получает только «нарисованный» успех. Так что для тех, кто думает, что нашел самый легкий способ торговли на форекс, быстро приходит разочарование. Это лишь часть общей картины того, что происходит с сервисами копирования сделок. Более подробную информацию можно получить в Книгах MasterForex-V.